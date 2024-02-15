اغتيال الدبس: تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله

بعد أن تداولت الأنباء عن سلسلة هجمات شنتها طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية خلال الليلة الماضية، يظل الدمار واضحًا في المنطقة. وفي استمرار لتلك العمليات، شنّت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، هجمات على مواقع انطلاق ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بتنظيم حزب الله في وادي السلوقي بلبنان. وقد استهدفت الغارات أيضًا بنى تحتية تابعة لتلك المنظمة في المنطقة اللبنانية.

تم الإبلاغ عن دور الدبس كواحد من العقول المدبرة والمنفذة لهجوم على مفرق مجدو في مارس 2023. وقد كان له دور بارز في التخطيط والتنفيذ للعديد من الأنشطة ضد دولة إسرائيل، خاصة خلال فترات النزاع والحروب. تم تنفيذ عملية الاغتيال التي تحدثت عنها من خلال هجوم قادته طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي على منشأة عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله في النبطية.

خلال الليل، تعرض مبنى عسكري تابع للتنظيم في منطقة الطيبة لهجوم. وفي لبنان، أفادت التقارير بارتفاع عدد قتلى التفجير الذي وقع جنوب البلاد إلى 13 قتيلاً، مع سقوط عدد كبير من الجرحى جرّاء الهجمات العنيفة التي تشهدها البلاد. نظرًا لتصاعد العنف في لبنان، سيلقي الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، كلمة غدًا في تمام الساعة 15:00.

وأعلن حزب الله أن علي محمد الدبس، العضو البارز في التنظيم والذي كان على ما يبدو مسؤولًا عن مشاريع تتعلق بالقضية الفلسطينية، لقي مصرعه في الهجوم ليلة البارحة، إلى جانب حسن إبراهيم عيسى وحسين أحمد عقيل، اثنين من الأعضاء الآخرين. وأفاد تقرير صحيفة "نهار دو" اللبنانية أن الدبس كان الشخصية البارزة التي حاولت إسرائيل القضاء عليها في هجوم بسيارة قبل عدة أيام في منطقة النبطية جنوب لبنان.

وقال حسن فضل الله، عضو بارز في التنظيم ، لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها"، وذلك عقب مقتل 13 مواطنًا لبنانيًا في الهجوم الذي وقع ليلاً في جنوب لبنان.

خلال النهار، تم إطلاق ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان على منطقة شاتولا، ولم تحدث إصابات، حيث رد الجيش الإسرائيلي على النيران. أعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم. بعد ذلك، ساد الخوف من تسلل طائرات معادية من لبنان إلى منطقة الجليل الأعلى.

للتذكير، أفادت وسائل الإعلام في البلاد أمس عن هجمات استهدفت عددًا كبيرًا من الأهداف في جميع أنحاء البلاد، وأسفرت عن انفجارات متبادلة غير عادية بشكل خاص. في لبنان، زُعم أن هجومًا بواسطة طائرة إسرائيلية بدون طيار تم تنفيذه على متجر في جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا. في حزب الله، هددوا بأنه سيكون هناك رد.