تقارير: العثور على مسيرات يشتبه بأنها حساسة بتبرعات لأونروا

أفادت مصادر أمنية خاصة بأن السلطات الإسرائيلية ضبطت مؤخرا على جسر النبي في تبرعات وصلت الى وكالة اونروا على ستة مسيرات يشتبه بأنها حساسة . ولم تعطي المصادر أي تفاصيل إضافيية لمراسل أي 24 نيوز العسكري متياس عنبار

وتواجه وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي توفر الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات أخرى للاجئين الفلسطينيين بعدد من الدول أزمة مالية منذ أن ذكر تقرير إسرائيلي إن 12 موظفا من 13 الف عامل لديها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

هذه الاتهامات أدت الى قيام عدد من الدول بتعليق التمويل الذي تقدمه، من ضمنهم الولايات المتحدة، أكبر الدول المانحة لها.

ولم يتثنى بعد لنا الحصول على رد الاونروا بشأن هذه التقاري