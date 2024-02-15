مكتب رئيس الوزراء حول مبادرة السلام الأمريكية: "هذا ليس الوقت المناسب لتقديم الهدايا للفلسطينيين".

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إيجاز للصحفيين الأجانب اليوم الخميس أننا "ما زلنا نتعامل مع مجزرة 7 أكتوبر" وأضاف "الحديث عن اليوم التالي لحماس سيكون في اليوم التالي لحماس، هذا هو وقت النصر".

وتحدث هايمان في مؤتمر صحفي عقب نشر البرنامج صباح اليوم في صحيفة "واشنطن بوست". وبحسب التقرير، تعمل إدارة بايدن مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط على خطة سلام شاملة ومفصلة، "سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع قليلة".

وقال هيمان: "هنا في إسرائيل ما زلنا نتعامل مع مذبحة 7 أكتوبر"، وأضاف: "لقد حان وقت النصر، النصر الكامل على حماس. وسنواصل طريقنا نحو النصر. كل المناقشات حول اليوم التالي لحماس ستعقد في اليوم التالي لحماس".

مساء الأربعاء، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا مهمًا يتناول موضوع الإفراج عن المختطفين، والذي يشهد تقسيمًا في الرأي العام الإسرائيلي. يُصرّ ذوو الأسرى على ضرورة التوصل إلى صفقة بأسرع وقت ممكن، خاصة بعد مرور 131 يومًا على احتجازهم في أنفاق حماس، حيث يرون أن كل يوم يمر يزيد من مخاطر حياتهم.