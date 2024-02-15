اجتماع طارئ للحكومة: تدريب على سيناريو قتال من الشمال مع انقطاع طويل للكهرباء

اجتمع صباح اليوم (الخميس)، في القاعدة الرئيسية لقيادة الجبهة الداخلية، وزراء الأمن والصحة والاتصالات والداخلية، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للوزارات الحكومية الأخرى، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس هيئة الطوارئ الوطنية، ورئيس بلدية نيشر، وقيادات قيادة الجبهة الداخلية. تم خلال الاجتماع استعراض سيناريو القتال المتوقع من الشمال، الذي يتضمن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، مما سيجبر السكان على الاستعداد على نطاق واسع.

في الأسابيع الأخيرة، تصدرت مسألة الاستعداد لسيناريو انقطاع التيار الكهربائي العناوين الرئيسية أكثر من مرة، وذلك بسبب نداء روي ليفي، رئيس بلدية نيشر، حيث أعرب عن قلقه بشأن عدم شفافية المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وعدم إبلاغ الجمهور بشكل كافٍ. وفي هذا السياق، عُقد اليوم منتدى لكبار المسؤولين الحكوميين وقوات الطوارئ الوطنية، حيث ناقشوا استعدادات الجبهة الداخلية وتنسيق الاستجابة لسيناريو "ألتا" المتوقع.

وقال رئيس بلدية نيشر حول الموضوع: "قبل أن نتحدث عن التفاصيل، دعونا نتحدث عن الفجوة الأهم". وحتى يومنا هذا، لم يُعرض على السلطات المحلية سيناريو منظم للارتفاع. أول مرة أسمعه بالصدفة من وزارة الصحة في نقاش تنفسي. الجمهور لا يعرف السيناريو أيضًا. وقبل أسبوع فقط، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء أنه لا علم له بسيناريو "ألتا"، واليوم تناقش جميع الوزارات الحكومية هذا السيناريو. وتؤدي المعلومات المتضاربة إلى إرباك كبير بين المواطنين، حيث لا يعرفون كيف يستعدون.

وأضاف "من الضروري التحدث مع المواطنين فورًا حول السيناريو، وشرح مسألة التجهيز الشخصي والعائلي برمتها وزيادة القدرة على الصمود المدني. تستعد بلدية نيشر لسيناريو "ألتا" وانقطاع التيار الكهربائي، ولكن في سيناريو 4000 صاروخ يوميًا، ومن الضروري زيادة الميزانية لشراء التوليد وإعداد البنية التحتية."