الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد في حماس الذي كان يحتجز الجندية نوعا مارسيانو

في إطار الأحداث الجارية، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك، مساء اليوم (الخميس)، أنه خلال عملية مشتركة أمس في مدينة غزة، تم اغتيال أحمد جول، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس، الذي كان يحتجز الجندية نوعا مارسيانو (19 عامًا) التي قُتلت في الأسرة مؤخرًا في نوفمبر، وتم القضاء عليه.

ووفقًا للإعلان الذي أصدره الجيش وجهاز الأمن العام، تم القضاء على جول الذي شارك في مجزرة 7 أكتوبر وعاد إلى غزة بواسطة طائرة.

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل العريف مارسيانو من موديعين، الذي كان يعمل كمراقب في ناحال عوز، وتم اختطافه في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن نشرت حماس شريط فيديو لها.

وبعد أيام قليلة، استعاد الجيش الإسرائيلي جثة مارسيانو، عثرت عليها قوة من كتيبة الهندسة 603 التابعة للواء السابع في مبنى قرب مستشفى الشفاء، بالإضافة إلى قوة من الشاباك ووحدة ستينغ. وقد تعرف مسؤولون طبيون وحاخامات عسكريون على الجثة ونقلوها إلى إسرائيل. وتم توفير المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمكان الجثة من قبل الشاباك الذي كان يدير العمليات.