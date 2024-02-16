الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا عن مقتل جندي إضافي في معارك خانيونس
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر من سلاح المظليين بجروح خطرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة
572 جندي قتل منذ بداية الحرب: ومقتل الرقيب حافا من القدس في جنوب قطاع غزة، واصابة مقاتل آخر من الكتيبة 202 بجروح خطيرة | نتنياهو يتحدث مع بايدن ويرفض الخطة الأمريكية: 'الإملاءات الدولية مرفوضة جملة وتفصيلاً. الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ "هدية ضخمة للإرهاب"| الولايات المتحدة تفتح تحقيقًا في مقتل صبيين أمريكيين من أصل فلسطيني في الضفة الغربية: خطوة غير عادية"| على الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28663 قتيلا، والجرحى 68395 منذ بدء الحرب.
المجتمع الدولي يحاول ثني إسرائيل عن اجتياح رفح
يكثف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة دعواته لإسرائيل لثنيها عن اجتياح رفح، حيث 1.5 مليون فلسطيني محاصرون على الحدود مع مصر.
3 قتلى في الهجوم الليلة في جنوب لبنان
أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على منزل في القنطرة بجنوب لبنان. وكانت حركة أمل قد أعلنت سابقًا أن القتلى هم عناصرها الذين استشهدوا "أثناء تأدية واجبهم الوطني والجهادي والدفاع عن لبنان والجنوب".
نتنياهو: إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مساء الخميس الماضي خطة إدارة الرئيس جو بايدن وبعض الدول في الشرق الأوسط، التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى توصل الأطراف إلى اتفاق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يشمل صفقة الرهائن وإقامة دولة فلسطينية، وفقًا لجدول زمني محدد. وقد أثارت هذه الخطوة غضب الوزراء وأعضاء الكنيست وشخصيات كثيرة في إسرائيل، وتباينت ردود الفعل خلال الليل، بما في ذلك رد فعل رئيس الوزراء.
الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه منذ بدء حرب غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل رقيب في صفوفه وإصابة جندي بجروح خطرة وعدد منهم بجروح متفاوتة، خلال المعارك في قطاع غزة.
وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 571 والمصابين إلى 2909، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.
فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1361.
وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28663 قتيلا، والجرحى 68395 منذ بدء الحرب.
حزب الله يتعهد بالثبات والتحصين في وجه التهديدات الإسرائيلية: تصاعد التوتر في المنطقة
وصلت حصيلة القتلى الرسمية لحزب الله أمس إلى أكثر من 200 قتيل، لكن المنظمة الشيعية تعمل على تحصين مواقعها. في كلمة ألقاها خلال حفل تأبين قتلى حزب الله، تحدث نائب حسن نصر الله وشدد على "اللافي" الثلاثة للمنظمة.
نعيم قاسم أكد: "لن ننسحب من دعم غزة طالما استمرت الهجمات، ولن نستسلم للتهديدات والترهيب الإسرائيلية أو الغربية، ولن نناقش مستقبل جنوب لبنان حتى تتوقف الهجمات في غزة". وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله أن "النقاش حول هذا الموضوع لن يتم إلا بعد الحرب، وأي نقاش يجري الآن هو مضيعة للوقت"، وهدد مؤكداً: "الحرب؟ إن الدرس الذي تعلمته إسرائيل في عام 2006 لن يكون إلا بداية لصراع مستقبلي".