رغم قرار مجلس الوزراء، يواصل عمال فلسطينيون العمل في إسرائيل في بناء الجدار الجديد مع قطاع غزة

على الرغم من قرار المجلس السياسي الأمني ​​بعدم السماح للعمال من الضفة الغربية بالذهاب والعمل خارج تلك المنطقة، يقوم العمال الفلسطينيون من الخليل ببناء الجدار الجديد على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وذلك وفقًا لما علم موقع "واينت" مساء (الخميس).

يشغّل جهاز الأمن عمال فلسطينيين من الضفة الغربية في قطاع غزة كجزء من عملية بناء الجدار الجديد. ووفقًا لشهادات جنود يخدمون في قطاع أشكول، يشارك مئات العمال الفلسطينيين في أعمال هندسية على ثغرات السياج الجديد، الذي تم تدميره وإلحاق أضرار به في عشرات المواقع على طول الحدود في بداية الحرب.

بينما يتعرض بعض المزارعين الذين يعودون ببطء إلى الحقول المحيطة بتلك المناطق لانتهاكات من قِبل هؤلاء العمال، إلا أن المؤسسة الأمنية تؤكد أنه لا يوجد بديل، نظرًا لأن إعادة تشكيل المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها بين إسرائيل وقطاع غزة ستستغرق عدة أشهر. وتحتل المنطقة العازلة التي تبلغ آلاف الدونمات من أراضي غزة أهمية كبيرة، وتحتاج إلى إصلاحات جذرية منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى بناء حاجز علوي جديد.

وفي ضوء الحاجة الماسة إلى إصلاحات وتعزيزات، يشير المسؤولون إلى وجود طلب كبير على العمال في مجال الأمن من أجل دعم الجهود الأمنية في المنطقة.

وقد أوصى الشاباك والجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بالسماح لهؤلاء العمال، البالغ عددهم حوالي 100 ألف، بالذهاب إلى العمل، وذلك من أجل منع "الاضطرابات العنيفة" في الضفة الغربية والحد من اليأس المتزايد في الشارع الفلسطيني في تلك المناطق، وخاصة استعدادًا لشهر رمضان القادم. ورغم ذلك، فقد تأجلت المناقشات حول الموضوع نظرًا لمعارضة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جابر لإدخال العمال.

وتم اتخاذ قرار "كحل وسط"، يقضي بدخول آلاف العمال فقط للعمل في المستوطنات أو في مناصب حرجة في إسرائيل، ويبدو أن الأعمال الأمنية على حدود غزة أدرجت كجزء من هذا القرار.