تأهب مصر لاحتمالات تدفق اللاجئين من غزة وردود الفعل المحتملة

بحسب تقرير وكالة رويترز للأنباء الصادر اليوم (الجمعة)، يعتزمت مصر تجهيز منطقة قريبة من حدود قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين في حالة حدوث تدفق للاجئين نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في منطقة رفح.

