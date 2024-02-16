تأهب مصر لاحتمالات تدفق اللاجئين من غزة وردود الفعل المحتملة

بحسب تقرير وكالة رويترز للأنباء الصادر اليوم (الجمعة)، يعتزمت مصر تجهيز منطقة قريبة من حدود قطاع غزة لاستقبال الفلسطينيين في حالة حدوث تدفق للاجئين نتيجة لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في منطقة رفح.

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وفقًا لأحد المصادر، هناك تفاؤل في مصر بأن المحادثات التي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد تكون قادرة على منع حدوث سيناريو تدفق اللاجئين نتيجة لعملية عسكرية محتملة، ولكن الخطوة التي تقوم بها مصر في بناء المجمع تعتبر إجراءً احترازيًا. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها ليلة أمس بأن السلطات المصرية تقوم ببناء مجمع في صحراء سيناء قادرًا على استيعاب أكثر من 100 ألف لاجئ. وأشار مسؤولون مصريون إلى أن مصر ستعمل جاهدة للحد من عدد اللاجئين إلى أقل عدد ممكن.

صحيفة "واشنطن بوست" عرضت اليوم صورا التقطتها الأقمار الصناعية بفارق أيام، إحداها في 5 فبراير والأخرى في 14 فبراير، حيث يظهر بوضوح إخلاء المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة. وقد أكد مسؤول مصري رداً على ذلك أن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها، لكن نتيجة للعمل الإسرائيلي في رفح، فقد دخل آلاف اللاجئين إلى مصر، وبالتالي لن يصبحوا أهدافاً للجنود المصريين، وبالتالي فإن مصر تتصرف بطريقة محسوبة وتستعد لكل الاحتمالات.

محافظ شمال سيناء نفى نيابة عن مصر قيامهم بإنشاء منطقة أمنية استعدادًا لاحتمال حدوث هروب جماعي من رفح إلى سيناء في حالة قيام الجيش الإسرائيلي بمناورة برية. وأوضح المحافظ أنه في مصر يوجد معبر رفح الذي فُرض عليه حصار، وبيوت تهدم بسبب الحرب في المنطقة، مما يظهر حساسية الوضع وتداعياتها المحتملة.