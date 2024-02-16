هجوم بإطلاق النار يؤدي إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جنوب إسرائيل

في حادث إطلاق نار على محطة للحافلات في تقاطع رام (المساما) جنوب اسرائيل، قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح متوسطة إلى خطيرة يوم الجمعة. قام أحد المدنيين الذين كانوا في المكان بالتصدي للمنفذ وقتله.

وقام طاقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون بنقل الضحايا إلى مستشفيات كابلان في رحوفوت وأسوتا في أشدود لتلقي العلاج اللازم. ووصل مفوض الشرطة المشرف يعقوب شبتاي إلى موقع الحادث للتحقيق في الأمور المتعلقة بالهجوم. كما قام مقاتلو الوحدات الخاصة بالتدخل في الموقع لتأمين الحادث وتقديم المساعدة الضرورية.

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فرق نجمة داود الحمراء قد نقلت المصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم، منهم شاباً يبلغ من العمر حوالي 20 عاماً في حالة حرجة، وشاباً آخر يبلغ من العمر نفسه، وصبي يبلغ من العمر حوالي 16 عاماً، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 65 عاماً في حالة خطيرة، ورجل آخر يبلغ من العمر 65 عاماً أيضاً. وتقدر حالة امرأة في العقد السادس من العمر بأنها متوسطة.

تم استنفار قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة، حيث بدأت بمسح المكان لاحتمال وجود مساعدة أو تواطؤ من أشخاص آخرين مع المنفذ الذي وصل إلى موقع الحادث بسيارته.

كشفت التحقيقات الأولية أن المنفذ وصل إلى مكان الهجوم قادمًا من الشرق، وكان بلحية ويرتدي قبعة بيضاء كبيرة على رأسه. ثم قام بالدوران على شكل حرف U عند التقاطع بعد أن لاحظ عدد الأشخاص المتواجدين في محطة الحافلات، ثم نزل من سيارته من نوع مازدا وفتح النار باستخدام مسدسه.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة وباشرت بتفتيشها لاحتمال وجود شركاء مساعدين للمنفذ الذي وصل بسيارته إلى مكان الحادث. وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم الشرطة المساعد، إيلي ليفي، قائلاً: "لقد قمنا بتحليق مروحية تابعة للشرطة في الهواء فوق مفرق ماساميا والمنطقة المحيطة بها، ولم نستبعد احتمال وجود أكثر من مفذ واحد لهذه العملية".