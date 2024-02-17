التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: اعتقال 100 شخص مشتبه بهم في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس
وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بمزيد من الاعتقالات وفتشت المنازل في الناصرية وبرطعة بالقرب من جنين بالضفة الغربية.
واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في جنوب غزة، بما في ذلك منطقة خان يونس ورفح خلال ليلة اليوم السبت. وتشير التقارير إلى وقوع إصابات، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد على النشاط في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بمزيد من الاعتقالات وفتشت المنازل في الناصرية وبرطعة بالقرب من جنين بالضفة الغربية.
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🚨صافرات الإنذار تدوي في عسقلان والبلدات الإسرائيلية القريبة من غزة
كاميرون يطلب من وزير الخارجية الصيني استخدام النفوذ على إيران للضغط على الحوثيين
قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التقى بنظيره الصيني وانغ يي في مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم الجمعة.
وجاء في البيان الصادر يوم السبت أن كاميرون أبلغ نظيره أن الصين يجب أن تستخدم نفوذها على إيران للضغط على المسلحين الحوثيين بشأن أفعالهم في البحر الأحمر.
كما حدد كاميرون موقف بريطانيا بشأن قضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونج كونج، وأثار قضية البرلمانيين البريطانيين الذين فرضت الصين عقوبات عليهم، ودعا مرة أخرى إلى إطلاق سراح قطب الإعلام جيمي لاي.
الجيش الإسرائيلي : القوات التي تقوم بتفتيش مستشفى خان يونس تعتقل أكثر من 100 شخص من المشتبه به
ويقول الجيش الإسرائيلي إن جنود القوات الخاصة يواصلون عمليات التفتيش داخل مستشفى ناصر في خان يونس، وقد اعتقلوا أكثر من 100 مشتبه به بالتطرف.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن قوات من وحدتي ماجلان وإيجوز قتلت أيضًا العديد من المسلحين على أطراف المستشفى.
المئات يتظاهرون أمام السفارة الروسية في تل أبيب بعد وفاة نافالني
تظاهر مئات الأشخاص أمام السفارة الروسية في تل أبيب احتجاجا على وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.
ورفع المتظاهرون، ومعظمهم من أصل روسي، لافتات تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل نافالني.
كما قاموا برفع مصابيح هواتفهم احتجاجًا صامتًا وإضاءة الشموع ووضع الزهور خارج المبنى.
https://twitter.com/i/web/status/1758627668130509132
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الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي على ناقلة النفط البريطانية بولوكس
قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران أطلقت صواريخ على ناقلة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر.
يزعم ساري أن السفينة تعرضت لضربة مباشرة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إن السفينة بولوكس أصيبت من جهة الميناء بصاروخ أطلق من اليمن. وحددت السفينة بأنها ناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطًا خامًا متجهًا إلى الهند.
https://twitter.com/i/web/status/1758742230511059177
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تقرير: الولايات المتحدة تستعد لشحن أسلحة جديدة إلى إسرائيل
كشف تقرير الولايات المتحدة تستعد لشحن أسلحة جديدة إلى إسرائيل، أن يأتي التقرير في الوقت الذي يحذر فيه بايدن من العملية في رفح، مستشهدا بالمفاوضات الجارية واحتمالات صفقة الرهائن التي طال انتظارها