المئات يتظاهرون أمام السفارة الروسية في تل أبيب بعد وفاة نافالني

تظاهر مئات الأشخاص أمام السفارة الروسية في تل أبيب احتجاجا على وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في السجن.

ورفع المتظاهرون، ومعظمهم من أصل روسي، لافتات تتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل نافالني.

كما قاموا برفع مصابيح هواتفهم احتجاجًا صامتًا وإضاءة الشموع ووضع الزهور خارج المبنى.

https://twitter.com/i/web/status/1758627668130509132