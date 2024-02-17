واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها في جنوب غزة، بما في ذلك منطقة خان يونس ورفح خلال ليلة اليوم السبت. وتشير التقارير إلى وقوع إصابات، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق بعد على النشاط في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، أفادت التقارير أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بمزيد من الاعتقالات وفتشت المنازل في الناصرية وبرطعة بالقرب من جنين بالضفة الغربية.

لمتابعة آخر تطورات الحرب في اليوم السابق إضغط هنا.