تقرير: الولايات المتحدة تستعد لشحن أسلحة جديدة إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت أن الولايات المتحدة تجري استعدادات لتسليم قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل لتعزيز ترسانتها العسكرية، وتقدر قيمة الشحنة بعشرات الملايين من الدولارات.

وقالت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي : "تشمل تسليم الأسلحة المقترحة ما يقرب من ألف قنبلة من طراز MK-82، وذخائر الهجوم المباشر المشترك KMU-572 التي تضيف توجيهًا دقيقًا للقنابل، وصمامات القنابل FMU-139" .

وتأتي شحنة الأسلحة المخطط لها خلال لحظة حرجة في الحرب بين إسرائيل وحماس وعملية الجيش الإسرائيلي في غزة. ويستعد الجيش الإسرائيلي لشن عملية في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة مرة أخرى من العمل العسكري في رفح، مشيرا إلى المفاوضات الجارية واحتمالات التوصل إلى صفقة رهائن.

وعندما سُئل عن محادثته الأخيرة مع رئيس الوزاراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بايدن: "لقد أوضحت الأمر، وأشعر بقوة حيال ذلك، أنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن، وهذا جارٍ". . ما زلت آمل أن يكون من الممكن القيام بذلك ".

وأضاف بايدن: "في هذه الأثناء، لا أتوقع، وآمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق". "إن توقعي هو أن ذلك لن يحدث."

وأشار إلى أن من بين من تبقى من رهائن حماس مواطنين مزدوجي الجنسية يحملون الجنسية الأمريكية. "أملي وتوقعي هو أن نتوصل إلى صفقة الرهائن هذه، وأن نعيد الأمريكيين إلى وطنهم. ويجري التفاوض على الصفقة الآن، وسنرى إلى أين ستأخذنا".