الرئيس الإسرائيلي يجتمع سرا مع رئيس حكومة قطر في ميونيخ

اجتمع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سرا مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني في إطار مؤتمر ميونيخ الذي عقد الجمعة في ألمانيا وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن اللقاء تمحور اللقاء حول مسألة عودة المختطفين.

وحضر المؤتمر أهالي المختطفين والمختطفين العائدين من الأسر، ومن بينهم أفيفا سيجل التي أطلق سراحها فيما لا يزال زوجها كيث محتجزا في قطاع غزة حيث روت أمام الحضور عن تجربتها في أسر حماس.

وشارك في الحدث الوزيرة السابقة تسيبي ليفني الى جانب وزير الخارجية الإسرائيلية يسرئيل كاتس، منسق المختطفين والمفقودين جال هيرش والذي أعلن عن إقامة "فريق دولي لمحاربة الاختطاف".

وعلى صعيد متصل قرر نتنياهو الأربعاء الماضية عدم إرسال وفد إسرائيلي الى القاهرة حول المفاوضات للإفراج عن مختطفين ومواصلة القتال, وذكر البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لم يتم تقديم عرض جديد من قبل حماس، ورغم طلب الوسيط المصري العودة الى المفاوضات إلا أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك طالما أن حماس "لا تخفض من طلباتها المبالغ بها".