هنية: "لن نوافق على الحديث إلا عند تحقيق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة"

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتهم إسرائيل اليوم (السبت) بعدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن. وأكد هنية أن حماس "لن تقبل أي شيء سوى وقف كامل للأعمال العدائية، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء الحصار الجائر"، وفقًا لتقرير نشرته شبكة تلفزيون "العربية".

وأضاف هنية أن "الحركة استجابت بإيجابية وبمسؤولية قصوى للوسطاء لوقف العدوان وتوفير المأوى والعمل لإعادة التأهيل". كما طالبت بـ"عودة النازحين إلى منازلهم وإيجاد مأوى لهم". وأكد رئيس المكتب السياسي أن "صفقة تبادل الأسرى التي سيتم خلالها إطلاق سراح السجناء ذوي الأحكام الطويلة، هي أحد أهداف المفاوضات".

وأضاف هنية: "إن الحركة تتعاون مع المفاوضات بمسؤولية ولن تهمل تضحيات الشعب الفلسطيني ونجاحات المقاومة. وسنستخدم كل الوسائل لوقف حمام الدم الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".

وفي سياق التوترات مع الولايات المتحدة، وبناءً على طلب المهنيين، بدأت إسرائيل بوضع وثيقة تحدد "الخطوط الحمراء" للمفاوضات من أجل صفقة إطلاق سراح المختطفين المتبقين في أسر حماس، وقد تم نشر هذا الخبر أمس في "زمان شيشي". وفي إشارة إلى الوثيقة، أكد مسؤولو الدولة أنها لم تكن خطة جديدة للصفقة، بل "خطوطًا للصفقة".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي في القدس الأسبوع المقبل إلى قطر، بهدف مناقشة صفقة اختطاف جديدة. ومن المتوقع أن يتم منح الوفد تفويضًا محددًا لصياغة الرد على مطالب حماس أمام الوسطاء، وفقًا للظروف التي ستطرأ في المفاوضات.