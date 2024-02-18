يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده على خطاب النصر المطلق من خلال حتمية عملية برية في رفح تنجز المهمة رافضا تجديد المفاوضات طالما تمسكت حماس بمطالبها الخيالية وغير المعقولة التي تشمل الحديث عن الأقصى وإعمار غزة فيما يوضح أن عملية مفاوضات جادة ستنطلق فور تراجعهم عن موقفهم.

وفي المقابل يرفع ذوو المحتجزين من منسوب الضغط عبرالتهديد بإضراب شامل وشل الاقتصاد في إسرائيل للدفع بنتنياهو إلى إنجاز صفقة تسمح بإطلاق سارح المحتجزين في اقرب وقت وقد مضى 135 يوما على وجودهم في أسر حماس.

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