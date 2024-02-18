التغطية متواصلة| نتنياهو يؤكد حتمية عملية برية في رفح تقود إلى الانتصار المطلق وعائلات المحتجزين لدى حماس يدعون إلى الإضراب الشامل للضغط من أجل صفقة
يواصل نتنياهو تأكيده على خطاب النصر المطلق من خلال حتمية عملية برية في رفح رافضا تجديد المفاوضات طالما تمسكت حماس بمطالبها الخيالية وغير المعقولة التي تشمل الحديث عن الأقصى وإعمار غزة
يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده على خطاب النصر المطلق من خلال حتمية عملية برية في رفح تنجز المهمة رافضا تجديد المفاوضات طالما تمسكت حماس بمطالبها الخيالية وغير المعقولة التي تشمل الحديث عن الأقصى وإعمار غزة فيما يوضح أن عملية مفاوضات جادة ستنطلق فور تراجعهم عن موقفهم.
وفي المقابل يرفع ذوو المحتجزين من منسوب الضغط عبرالتهديد بإضراب شامل وشل الاقتصاد في إسرائيل للدفع بنتنياهو إلى إنجاز صفقة تسمح بإطلاق سارح المحتجزين في اقرب وقت وقد مضى 135 يوما على وجودهم في أسر حماس.
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الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد اقتراح يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها ستستخدم الثلاثاء الفيتو لعرقلة اقتراح بوقف فوري لإطلاق النار قدمته الجزائر لأنه يتعارض مع اتفاق إطلاق سراح المختطفين الذي يعمل عليه البيت الأبيض "والذي سيحقق فترة هدوء فورية ودائمة في غزة لمدة ستة أسابيع على الأقل".
وأضافت جرينفيلد إنه "على الرغم من وجود فجوات، إلا أن العناصر الأساسية للتوصل إلى اتفاق مطروحة على الطاولة."
وزير الخارجية المصري: "حماس خارج الإجماع الفلسطيني الذي يعترف بإسرائيل"
رد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي عقده في مؤتمر ميونيخ الأمني، على سؤال وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني بشأن الموقف الفلسطيني من حماس، قائلا إنه "خارج الإجماع الفلسطيني الذي يعترف بإسرائيل، لأنه يرفض التنازل عن تأييد العنف". وعلى حد قوله، "لا بد من تقديم تفسير لكيفية حصول حماس على القوة في غزة، ولماذا تم تمويلها لزيادة الانقسام بينها وبين الحركات الفلسطينية الأخرى التي تحافظ على السلام".
الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: غارة إسرائيلية على رفح تعني دفع الفلسطينيين إلى الهجرة من قطاع غزة
مسؤول كبير في الحكومة الفرنسية يحذر من خطورة الوضع على الحدود الشمالية إسرائيل
قال مسؤول كبير في الحكومة الفرنسية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الوضع في لبنان أصبح خطيراً جداً. وأضاف: "مع مرور كل يوم، تزداد احتمالات نشوب حرب شاملة، وبالتالي لا يمكن انتظار نهاية الحرب في غزة لتحقيق السلام على الحدود الشمالية".