تقرير: وصول الأدوية المخصصة للرهائن إلى غزة بجهود أهالي الرهائن وجهات دولية

كشفت العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي نهاية الأسبوع الفائت على مستشفى ناصر في خان يونس عن عشرات الصناديق من الأدوية المخصصة للمختطفين بعضها على الأقل نظمه تكتل أهالي كيبوتس نير عوز الواقع ضمن بلدات غلاف غزة، بمساعدة المنظمات الدولية.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع N12 الأحد، فقد انتقلت الشحنة إلى أوروبا، ومن هناك إلى مصر وعبرها إلى القطاع.

إضافة إلى ممثلين عن الأشخاص المختطفين انضم إلى الجهود الدكتور مئير زوسمان ودان سوفوفيتش وعاضدهم دافيد ميدان منسق الأسرى والمفقودين سابقا وبادر هؤلاء إلى إقامة منتدى العائلات الأوروبي. واشتملت العمليات على جمع المعلومات عن المرضى المزمنين وتم الحصول على قائمة بالأدوية التي يحتاج إليها الرهائن المحتجزون لدى حماس.

AP Photo/Ariel Schalit

وقد استعانت المجموعة بمختلف المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وبذلك تمكنت من إيصال الأدوية عبر أطراف عدة في أوروبا ومنها إلى مصر، وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تم إدخال الشحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. ولا يوجد هناك ما يؤكد وصول الدواء إلى المختطفين.

ووفقا للتقرير، فقد قررت العائلات التي تقف وراء هذه الخطوة الكشف عن ذلك المسعى فور انتشار خبر العثور على صناديق الأدوية من قبل الجيش الإسرائيلي. وقالوا إنهم بذلك يودون إرسال رسالة للقيادة في إسرائيل بـ"الخروج من الصندوق" لدى تعاطيها مع المفاوضات المتعلقة بالإفراج عن الرهائن والعالقة راهنا بسبب ما يصفه بعض المراقبين بتعنت رئيس الوزراء حماية لسلامة ائتلافه الوزاري فيما يؤكد نتنياهو من ناحيته استعداده لمفاوضات جادة تبدأ فور تنازل حماس عن مطالبها الخيالية المنفصلة عن الواقع.