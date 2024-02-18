قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين: "بحال اضطررنا إلى شن هجوم، فسيكون ذلك بقوة أشد"

عقد قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين خلال نهاية الأسبوع (الجمعة) عدداً من اللقاءات مع مركّزي الأمن في البلدات الواقعة على الحدود الشمالية ودار حوارمفتوح مع المنسقين، عرض فيها اللواء النقاط الأساسية لتقييم الوضع وتسيير القيادة خلال الحرب، فضلاً عن عمليات تسريع وتيرة العمليات والاستعداد لاستمرار القتال على الجبهة الشمالية.

وقال القائد جوردين للمنسقين الأمنيين إن هذه الاجتماعات هي جزء لا يتجزأ من إدارة القتال مشيرا إلى أهمية العلاقة بين الجيش الإسرائيلي وأفراد الأمن المدنيين بالنسبة للقيادة الشمالية.

وأضاف الجنرال قائد القيادة الشمالية: "إذا وصل بنا الأمر إلى الحاجة لشن هجوم فسيكون ذلك بقوة كبيرة.

إن الدفاع عن مجتمعاتكم، سواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أو غيرهم، من خلال الوحدات الاحتياطية هو جزء من مفهوم الدفاع، أنتم لستم مجرد سكان - أنتم قوة الحماية وجزء لا يتجزأ من نظام الحماية لدينا".

وتابع الجنرال: "أنا أكن تقديرًا كبيرًا جداً للعمل المبذول والدفاع حتى الآن، وللشراكة في طريق تحقيق الهدف المتمثل بتغيير الواقع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان بأمن وأمان. بل إني أمتلئ أيضا تقديرا مسبقا لما ستقومون به. واصلوا تمكين بقاء هذه العلاقة الخاصة جدًا التي تميز دولة إسرائيل القائمة بين الاستيطان والسكان وبين الجيش".