تقرير: عناصر معادية حاولت الاستيلاء على شبكة الاتصالات على متن طائرة تابعة لشركة العال

في سلسلة أحداث مثيرة للقلق بالنسبة للطيران الإسرائيلي، ورد أن عناصر معادية حاولت السيطرة على شبكة الاتصالات على متن طائرة تابعة لشركة العال كانت متجهة من فوكيت، تايلاند، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

ووقع الحادث بينما كانت الطائرة تعبر المجال الجوي من فوق الحوثيين، مما زاد المخاوف من احتمال حدوث تخريب، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.

وعلى الرغم من الطبيعة المثيرة للقلق لمحاولة الاستيلاء، تمكنت الرحلة من الوصول إلى وجهتها المقصودة والهبوط بسلام، مما أدى إلى تجنب وضع كارثي محتمل.

Moshe Shai/FLASH90

وتشير التفاصيل عن الحادث إلى أن الجناة سعوا إلى التلاعب بمسار الطائرة، وربما تحويلها عن مسارها المقصود. ومع ذلك، اكتشف أفراد الطاقم بسرعة التشويشات واتخذوا إجراءات حاسمة لإحباط التهديد.

وأثارت مصادر في الصومال احتمال تورط كيان أرض الصومال الذي أبرم مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع إثيوبيا. في حين أن الدوافع الدقيقة وراء محاولة الاستيلاء لا تزال غير واضحة، وتحقق السلطات بنشاط في الحادث للتأكد ومعرفة المسؤول عنه ومنع تهديدات مماثلة في المستقبل.

Tomer Neuberg/Flash90

وخرجت التعليمات الصادرة لطاقم الطائرة عن الإجراءات المعتادة، مما أثار الشكوك حول وجود دوافع خفية.

وتصاعدت المخاوف مع وجود دلائل تشير إلى أن الجناة ربما كانوا يعتزمون المساس بسلامة الطائرة أو توجيهها نحو مناطق خطرة. علاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف من التهديدات الأرضية المحتملة، بما في ذلك الاختطاف.