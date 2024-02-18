وزير الأمن الإسرائيلي :"حماس تبحث عن بديل للسنوار"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم خلال تقييم للوضع الأمني في القيادة الجنوبية التابعة للجيش الإسرائيلي إن كتيبة خان يونس التابعة لحركة حماس هزمت "حماس تبحث عن بديل للسنوار". وتابع "محطة غزة التابعة لحماس لا تجيب. لا يوجد هناك من يمكن الحديث معه كقيادة في الميدان والقيادة الخارجية تبحث عن قيادة داخلية" وقال إنه لا توجد جهة تسيطر أو مسؤول نشط".

وخلال تقييم الأوضاع اطلع الوزير على التقدم العملياتي للقوات في غزة، بشكل أساسي في منطقة مستشفى ناصر في خان يونس، وأيضا الخطط العملياتية لمواصلة القتال في المخيمات بمركز غزة وفي رفح، وقال غالانت "التعمق في العملية في خان يونس يواصل إثبات نفسه".

وتابع غالانت إن "كتيبة خان يونس لا تعمل كجهة عسكرية بأي حال من الأحوال. حماس بقيت مع الهوامش في المخيمات المركزية ومع كتيبة رفح. وما يحول بينهم وبين الانهيار الكامل كنظام عسكري هو قرار الجيش الإسرائيلي. لا يوجد هناك من سيقوم بمساعدتهم- لا يوجد ايرانيين، لا يوجد مساعدة دولية وما يتم التعبير عنه هنا هو التصميم، المواصلة والنظام العسكري والوطني".

وتعهد غالانت :"سنقضي على بقية الكتائب الستة، لا يوجد لدينا حق بالتوقف ما دام 134 مختطفا في الميدان، هذه الضغوطات، أو بصورة مباشرة نتيجة العمليات، أو العملية الممتازة التي قمتم بها شمال رفح، أو نتيجة لتسويات- في نهاية الأمر ستؤدي الى استعادة المختطفين".