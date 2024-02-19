الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة ما يرفع حصيلة قتلى العملية البرية إلى 235

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين عن مقتل الجندي سيمون شلوموف البالغ 20 عاما من كريات بياليك مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين. شلوموف سقط أمس في معركة بجنوب قطاع غزة.

كما أعلن الجيش عن ترقية الجندي من رقيب إلى رقيب أول بعد وفاته.