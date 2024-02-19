أعلنت حماس ردها على القرار الذي أعلنه أمس الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعكس إلى حد كبير تصريحا سابقا لوزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بتقييد الصلاة في الأقصى برمضان بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان إن تطبيق اقتراح وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير هو توسيع للجريمة الصهيونية" وتوسيع للحرب الدينية برئاسة مجموعة مستوطنين متطرفين في حكومة الاحتلال".

قرار نتنياهو غير المسبوق أثار جدلا في المعارضة الإسرائيلية فضلا عن معارضة مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على رأسها الشاباك.

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