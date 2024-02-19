التغطية متواصلة| حماس ترد على قرار نتنياهو تقييد دخول الأقصى في رمضان للمسلمين في إسرائيل: "توسيع للحرب الدينية"
قرار نتنياهو غير المسبوق أثار جدلا في المعارضة الإسرائيلية فضلا عن معارضة مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على رأسها الشاباك
أعلنت حماس ردها على القرار الذي أعلنه أمس الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعكس إلى حد كبير تصريحا سابقا لوزير الأمن القومي ايتامار بن غفير بتقييد الصلاة في الأقصى برمضان بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان إن تطبيق اقتراح وزير الأمن القومي ايتامار بن غفير هو توسيع للجريمة الصهيونية" وتوسيع للحرب الدينية برئاسة مجموعة مستوطنين متطرفين في حكومة الاحتلال".
قرار نتنياهو غير المسبوق أثار جدلا في المعارضة الإسرائيلية فضلا عن معارضة مسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على رأسها الشاباك.
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حزب الجبهة: مبادرة بن غفير تهدف إلى إشعال ساحات إضافية في أشد الأوقات توترا
عقب حزب "الجبهة" حول التقييدات التي أعلنها نتنياهو بالقول إن "قرار نتنياهو وبن غفير تقييد الصلاة في الأقصى هو استمرار لانتهاك الاحتلال للحقوق الوطنية والدينية للفلسطينيين في الصلاة في أحد أقدس الأماكن في الإسلام". "تهدف مبادرة وزير الإشعال الوطني بن غفير وشركائه في الشرطة إلى إضرام النار في المزيد من الساحات في أشد الأوقات توترا - سواء في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل. هذه هي السياسة المعلنة للحكومة الدموية، وهي تعرض البلدين للخطر".
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