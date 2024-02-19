النرويج تعلن عن التوصل إلى تسوية لنقل الأموال الفلسطينية عبرها من إسرائيل إلى رام الله

قال رئيس وزراء النرويج في بيان إن التسوية ستساعد في منع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية وستسمح للسلطة بمواصلة دفع الرواتب وتقديم الخدمات للسكان وستحتفظ النرويج بالجزء المقتطع إلى حين الاتفاق بشأنه

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (على اليمين) خلال اجتماع مجلس وزراء أمن الدولة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (على اليمين) خلال اجتماع مجلس وزراء أمن الدولة.Kobi Gideon / GPO

أعلنت النرويج الأحد عن استكمال التسوية مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية المتعلقة بترتيب نقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقوم إسرائيل بجبايتها إلى النرويج في محاولة للخروج من أزمة رفض السلطة الفلسطينية استقبال الأموال منقوصة بقرار إسرائيلي وهو ما وضع السلطة في مطب عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات.

 ويصل المبلغ إلى مئات ملايين الشواقل رفضت السلطة الفلسطينية استلامه من إسرائيل احتجاجا على اقتطاع حصة قطاع غزة في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب الهجوم المباغت على بلدات الغلاف في 7 أكتوبر.

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وجاء في تقرير لوالا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وقّع قبل أيام على الرسالة الموجهة إلى الحكومة النرويجية والتي تقبل فيها إسرائيل شروط التسوية. وقال رئيس وزراء النرويج في بيان إن التسوية ستساعد في منع الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية وستسمح للسلطة بمواصلة دفع الرواتب وتقديم الخدمات للسكان. أما في ما يخص الجزء المقتطع فستحتفظ فيه النرويج إلى أن يتم التوصل الى اتفاق مشترك مع إسرائيل يسمح بتحويل المبلغ للسلطة الفلسطينية.

يشار إلى رئيس الوزراء خضع لضغوطات داخلية وخارجية متضاربة فالوزير بن غفير عارض بشدة تسوية الطرف الثالث مشيرا إلى عدم وجود ما يؤكد عدم تحويل المال لغزة في نهاية الأمر بينما أجرى الرئيس بايدن مكالمة بهذا الصدد مع نتنياهو حثه فيها على استكمال الإجراء الذي يصب في مصلحة السلطة الفلسطينية والمصالح الأمريكية من منظور الإدارة الحالية.

Chaim Goldberg/Flash90
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحضر “مؤتمر النصر” في مركز المؤتمرات الدولي بالقدس في 28 يناير 2024Chaim Goldberg/Flash90

وأعرب بن غفير عن استيائه من مصادقة الكابينيت على التسوية وقال: "للأسف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يغير الخط الأحمر باستمرار. مرة يسمح بإدخال الوقود( بعد حظره)، وأحيانا أخرى يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية متجاهلا المساعدات الإنسانية لصالح المخطوفين، في الأسبوع الماضي بدأوا في نقل شاحنات الدقيق والآن يتخذون قرارًا لا يضمن عدم وصول الأموال إلى النازيين في غزة. وللأسف، هناك أشخاص في اليمين بقيوا أسرى المؤامرة التي تقول إن "الحلول الجيدة تأتي من النرويج". 

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