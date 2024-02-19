وزير الخارجية كاتس: الرئيس البرازيلي لولا شخصية غير مرحب بها في إسرائيل حتى يتراجع عن أقواله

في أعقاب التصريحات الشديدة اللهجة لرئيس البرازيل، وبخ وزير الخارجية يسرائيل كاتس السفير البرازيلي لدى إسرائيل وأعلن أن الرئيس البرازيلي لولا شخصية غير مرغوب فيها في دولة إسرائيل: "لن ننسى ولن نغفر. هذه معاداة خطيرة - هجوم على السامية. باسمي وباسم مواطني دولة إسرائيل - أبلغ الرئيس لولا بأنه شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل حتى يراجع أقواله.

استدعى وزير الخارجية يسرائيل كاتس، صباح اليوم (الاثنين)، سفير البرازيل لدى إسرائيل، فيديريكو ماير، لتوبيخه في أعقاب التصريحات المعادية للسامية للرئيس البرازيلي لويز إينيسيو لولا دا سيلفا.

وقدم وزير الخارجية كاتس للسفير البرازيلي كتاب الأسماء الذي يتضمن أسماء ضحايا المحرقة اليهود، ومن بينهم أفراد من عائلة الوزير كاتس، وجده يسرائيل كاتس وجدته شابرينزا كاتس.

وقال الوزير: "لقد أتيت بك إلى مكان (متحف ياد فاشيم لإحيا ذكرى المحرقة) يشهد أكثر من أي شيء آخر على ما فعله النازيون وهتلر باليهود، بما في ذلك أفراد عائلتي. المقارنة بين حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، والفظائع التي ارتكبها هتلر والنازيون هو عار وخزي وهجوم خطير معاد للسامية.