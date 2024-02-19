قطر ترفض اتهامات نتنياهو بتمويل حماس وتحمّل رئيس الوزراء مسؤولية إطالة أمد الصراع

وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري الإثنين، رسالة شديدة اللهجة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية توجيه الأخير اتهامات لدولة قطر بتمويل حماس ودعاه إلى الانضباط في مسار التفاوض لمصلحة إبرام صفقة لتحرير الرهائن بدل التركيز على إطالة أمد الصراع.

وجاء في البيان: "ما تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة التي طالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن إلا محاولة جديدة لعرقلة الحرب وإطالة أمدها لأسباب أصبحت واضحة للجميع.

ورئيس الوزراء الإسرائيلي يعلم جيداً أن قطر التزمت منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة والإفراج عن الرهائن. وقد تجلى ذلك من خلال نجاح الهدنة الإنسانية السابقة في تحرير 109 رهائن، مما يثبت أن الوساطة هي الوسيلة الفعالة الوحيدة في تأمين عودة الرهائن وتهدئة التصعيد وحماية الأمن الإقليمي".

وتابع الأنصاري: "إننا نرفض بشكل قاطع الاتهامات الفارغة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، وتصويرها على أنها تمول حماس، وهو ما يعرفه شخصيا أنه يتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية.

ونؤكد أن قطر ستواصل جهود الوساطة ولن تثنيها الخطابات والتصريحات التي لا يمكن فهمها إلا في سياق الهروب من التحديات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وندعوه إلى التركيز على مسار المفاوضات الذي يخدم أمن المنطقة وينهي مأساة الحرب المستمرة بدلاً من إصدار مثل هذه التصريحات كلما كان ذلك يناسب أجندته السياسية الضيقة".