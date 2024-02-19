تحقيق يكشف عن الأمراض المعدية الرابضة في الأنفاق والمخاطر المحدقة بالرهائن

يزيد من انتشار البكتيريا عنصر انعدام النظافة وهو عامل قسري في ظروف الأسر التي يخضع لها المختطفون ما يسبب العدوى وأمراضًا واسعة النطاق تعرض حياة المرضى للخطر، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض كامنة

i24NEWS
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بوابات ذات قضبان معدنية تغلق غرفة تحولت إلى سجن حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الإسرائيليين كانوا محتجزين داخل نفق أسفل خان يونس بغزة.
بوابات ذات قضبان معدنية تغلق غرفة تحولت إلى سجن حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن الرهائن الإسرائيليين كانوا محتجزين داخل نفق أسفل خان يونس بغزة.IDF Spokesperson

كشف تحقيق لصحيفة "معاريف" الإثنين عن موجة من المراضة الشديدة الناجمة عن انتشار العدوى بالبكتيريا والفيروسات الطفيلية والفطريات. وقد تسبب بعض الملوثات أمراضا خطيرة لا تظهر لها أعراض إلا في المراحل المتأخرة من المرض، عندما يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.

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عقب فحص أوائل المختطفين العائدين من الأسر، ظهرت عليهم دلائل الإصابة بالتهابات شديدة وعانى بعضهم من التهابات معوية ناجمة عن بكتيريا السالمونيلا والشيغيلا (بكتيريا سالبة الغرام)، والتي لا تسبب فقط خطر الجفاف بسبب الإسهال والقيء، ولكن في الحالات الشديدة إلى التهابات في الدم أو الدماغ.

يزيد من انتشار البكتيريا عنصر انعدام النظافة، وهو عامل قسري في ظروف الأسر التي يخضع لها المختطفون الإسرائيليون ما يسبب العدوى وأمراضًا واسعة النطاق تعرض حياة المرضى للخطر، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض كامنة.

يتطرق التحقيق كذلك إلى أمراض الجهاز التنفسي المعدية التي تنتقل بسهولة عن طريق السعال والعطس لا سيما في ظروف الاكتظاظ في الأسر ونقص التهوية. ويزيد من خطورة العدوى كذلك حقيقة أن نسبة تطعيم الفلسطينيين في القطاع منخفضة للغاية، بما في ذلك لقاحات الأنفلونزا وكورونا.

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وتوقف التحقيق كذلك عند الالتهابات الفطرية التي تسببت بالفعل في وفاة جندي إسرائيلي قاوم في نفس الوقت إصابة خطيرة جراء القتال لكنه توفي بعد نحو شهرين، وتم تشخيص تلك الفطريات على أنها فطر الفيوزاريوم الذي يتواجد غالبا في التربة الملوثة وفي النباتات والماء. وتعتبر هذه الفطريات الأكثر مقاومة حتى في الظروف الجوية القاسية وبوجه معظم الأدوية. 

وخلص التقرير إلى ما مفاده أن خروج المختطفين من الأسر على وجه السرعة هو الأمر الوحيد الذي يضمن الحماية من وجه تلك الأمراض ومضاعفتها الخطيرة.

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