الاستعدادات الإسرائيلية لدخول رفح، وكم سيستمر القتال العنيف في غزة؟

في إسرائيل يتوقعون أن مرحلة القتال العنيف في غزة ستستمر من ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى، وسيتم خلالها الاستعداد للدخول البري إلى رفح. جاء هذا وفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في المنطقة تحدثت معهم وكالة رويترز، ووفقا لهم، قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن لديهم القدرة على ضرب باقي قدرات حماس بصورة كبيرة، وبالتالي تمهيد الطريق لمعركة أقل حدة.

واقتبست رويترز المسؤول السابق في المخابرات آفي ميلماد، الذي يقول إن هناك احتمال ضئيل بأن تستجيب الحكومة الإسرائيلية للانتقادات الدولية وتلغي العملية في رفح. أما بالنسبة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من النازحين الفلسطينيين، فيقول مصدر إسرائيلي إنه من المحتمل بناء رصيف عائم شمال رفح، سيسمح بوصول المساعدات الدولية ورسو السفن التي تحمل مساعدات طبية من مستشفى ميداني.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر إنه لن يسمح للفلسطينيين بالعودة الى شمال غزة، وهو الأمر الذي يوافق عليه مسؤولون إقليميون آخرون، الأمر الذي سيتيح إقامة خيام للنازحين بالقرب من رفح. مسؤول أمني كبير في المنطقة قال لرويترز إن في إسرائيل يعتقدون بأن قادة حماس والمختطفين يتواجدون في رفح. مسؤول في حماس قال لرويترز إن في منظمته يقدرون بأن قادة حماس والمختطفين يتواجدون في رفح. ممثل حماس في قطر قال لرويترز إن "في منظمته يقدرون بأنهم فقدوا ستة آلاف مقاتل، نصف عدد القتلى الذي أعلنته إسرائيل".