إسرائيل تكشف فيديوهات لعائلة بيباس المختطفة في غزة، وتعلن :هم بيدي منظمة يطلق عليها "سادة الصحراء"

كشف الجيش الإسرائيلي عن فيديو لعائلة بيباس وهي على قيد االحياة في الأيام الأولى من اختطافها في قطاع غزة، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هغاري هذه المقاطع التي عرضت أمس أمام عائلاتهم في البلاد والذين أكدوا هوياتهم.

وظهرت في التوثيق شيري بيباس وطفليها ارئيل وكفير في قطاع غزة من يوم اختطافهم في السابع من أكتوبر، وتظهر فيه العائلة وهم ملفوفين ببطانية، مقتادين من قبل مسلحي حماس في خان يونس جنوب القطاع، وكشف هغاري أن العائلة خطفت من قبل منظمة تطلق على نفسها "سادة الصحراء".والحديث هنا يدور عن "كتائب المجاهدين" وهي حركة خرجت من حركة فتح، وتشكلت ضمن كتائب الأقصى وتميل للجهاد الإسلامي وتيارات سلفية، وأسسها عمر أبو شريعة عام 2006.

وقال هغاري :"نشعر بالقلق والخوف الشديد على حالة وسلامة شيري والأطفال، الأب ياردين لدى حماس وظهر في الفيديو الذي نشر حجم قلقه على عائلته" وأضاف :" نحن قلقون على مصيرهم للغاية. عندما نتأكد بكل المعلومات المتعلقة بهم، سنبلغ العائلة أولاً.. وشدد هغاري على أن حركة حماس تمتلك كافة التفاصيل والمعلومات ومواقع وجود العائلات في غزة. وتابع "لا يوجد فيديوهات اضافية نعرفها لم ننشرها بعد للجمهور, أردنا رؤية علامات حياة إضافية، نحن نعمل على ذلك".

ويشار الى أنه في نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي اعلن حماس أن شيري بيباس وطفليها ارئيل وكفير قتلا في الأسر جراء "غارة إسرائيلية"، وحتى اليوم لم تؤكد إسرائيل هذا البيان. كما نشرت حماس فيديو آخر ظهر فيه أب العائلة ياردين بيباس بعد إبلاغه عن "وفاة ابناء عائلته".

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