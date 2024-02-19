هل يحرص على الانقطاع بشكل مقصود؟ تزايد التكهنات حول مصير ومكان يحيى السنوار

في إطار العمليات الإسرائيلية في غزة خصوصا في مدينة خان يونس حيث يعتقد أن السنوار يتواجد هناك، حيث كشف الجيش خلالها اكتشافه معلومات استخباراتية عن تحركات يحيى السنوار الأخيرة في عدد من الأماكن في غزة. ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤول أمني بأن السنوار يعتبر "منقطع عن الاتصال".وذكر التقرير أن السنوار بدأ قبل عدة أسابيع تقليص محادثاته مع المقربين معه بسبب المخاوف من إسرائيل. وبعد ذلك عثر على وثيقة بخط يده في أحد الأنفاق، وفي مرحلة معينة، توقيتها أبقاه الجهاز الأمني الإسرائيلي سرا "اختفى".

وصرح مسؤول أمني آخر إنه من خلال بناء الصورة النفسية للسنوار يتضح بأن المطلوب رقم 1 للجيش الإسرائيلي في غزة قادر على المكوث لفترة طويلة في فراغ مكتظ تحت الأرض، وذلك على ضوء كونه سجين قضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الزنازين الضيقة. لذلك يقدرون بأن السنوار يعرف كيف يعزل نفسه لفترة متواصله.

ووفقا لتقديرات أمنية أخرى، ذكرت أنه بفضل تقدم القتال تحت الأرض للوحدات المختلفة للجيش الإسرائيلي والتي لا تعثر فقط على الأنفاق التي مكث بها وإنما تعمل على تدمير البنية التحتية تحت الأرض، اضطر السنوار للوصول اللى أماكن غير معتاد المكوث بها. ولذلك ، حتى يزيد من مستوى العزل، فإنه فرض على نفسه نمط تصرف مطلوب كبير لا يثق بأحد من محيطه القريب، حتى لا يكشف عن مكان اختبائه.

وقال مسؤول أمني ثالث :" لا يستبعد بأن السنوار اعتاد على هذا السيناريو جيدا، والذي يبدو فقط كإختفاء غير مخطط له". في حين رجح مسؤولون أمنيون آخرون رغم عدم وجود أدلة على ذلك، بأنه لا يمكن استبعاد احتمال مقتل السنوار في إحدى غارات الجيش الإسرائيلي قبل بضعة أسابيع، ونتيجة لهذه الأمور، لم يتواصل السنوار مع مسؤولي حماس في الخارج لفترة طويلة، وهذا الأمر يتسبب بعدم تقدم بالمفاوضات للإفراج عن مختطفين.