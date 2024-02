تقرير: هذه الشخصية ستحل مكان السنوار بحال اغتالته إسرائيل

على خلفية انقطاع الاتصال بين رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقيادة حماس في الخارج بدأت القيادة دراسة امكانيات تعيين بديل للسنوار في حال اغتياله. ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مصادر في غزة أنه لأول مرة في القطاع اشير إلى اسم روحي مشتهى كبديل محتمل للسنوار.

مشتهى هو عضو في قيادة حماس في غزة وأكثر شخصية مقربة من السنوار، حيث مكثوا سوية بنفس الزنزانة في السجن وأطلق سراحهما في صفقة شاليط- ومنذ ذلك الوقت أصبح مشتهى اليد اليمين للسنوار ومبعوث السنوار لمهمات خاصة. ويتضح أيضا أنه من الممكن أن يكون مشتهى على اتصال مع قيادة حماس في الخارج- أيضا في الفترة الأخيرة.

وكان التفسير الشائع في إسرائيل بأن روحي مشتهى اغتيل مع أحمد غندور، قائد الوحدة الشمالية لحماس والمسؤول الذي يربط بين الذراع العسكرية والسياسية. لكن يتضح أن مشتهى اختبأ في ذلك الوقت في حي الرمال. مشتهى على قيد الحياة وقلل ظهوره منذ ذلك الحين إلى الحد الأدنى. لم تتم رؤيته بين الناس ولم يسمع صوته او اقتباسات منه.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن السنوار لم ينخرط في صياغة النص النهائي لوثيقة الرد التي قدمتها حماس لإسرائيل، ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" استنادا على ثلاثة مصادر، أنه في وثيقة الرد التي قدمتها حماس للوسطاء ونقلت إلى إسرائيل يوجد بند مفاده إنه "يتطلب موافقة من قيادة حماس في غزة على الاتفاق". وقالت مصادر في القطاع الى "كان" إن أسرائيل :"ضاعفت ضغوطاتها العسكرية على خانيونس بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير، من أجل تصعيب التواصل بين قيادة حماس في الخارج والسنوار في كل ما يتعلق بتلقي رد من حماس بشأن صفقة المختطفين".

https://twitter.com/i/web/status/1166280521699274760