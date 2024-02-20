التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقضي على العديد من المسلحين
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 236 منذ العملية البرية في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي جديد ماعوز مورال (22 عاما) خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليرتفع العدد إلى 236 منذ العملية البرية في غزة، ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل، لكن صحيفة «هآرتس» ذكرت أن الجندي توفي متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع المنصرم في جنوب القطاع.
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بيان رسمي لحركة حماس: "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة وصل إلى القاهرة على رأس وفد للتباحث مع المسؤولين المصريين في جهود وقف العدوان على غزة".
وسائل إعلام لبنانية: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل اليوم إلى القاهرة
بن غفير: "لا يصح إرسال رئيس الموساد إلى عواصم العالم للتوسل من أجل الرأفة بأرواحنا"
علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في استوديو واي نت على المحادثات حول صفقة الرهائن قائلاً: "لا يصح لنا الركض إلى هذه العواصم وتلك وإرسال رئيس الموساد للتوسل من أجل الرأفة بحياتنا". "الأمور لا تسير على هذا النحو. لن يتم إخضاع حماس بزفرات الاستسلام، ولا بالكلام. حماس لن يتم إخضاعها إلا تحت الضغط العسكري".
بن جفير صرح أيضًا بعدم وجوب إدخال الوقود إلى غزة حيث قال: "أعتقد أنه يجب أيضًا إعادة النظر في قرار إدخال الوقود. أنا أزعم – الإنسانية فقط مقابل الإنسانية. أنتم تريدون الوقود، تريدون المعدات، أعطونا مختطفينا".
تقارير فلسطينية: بعد طول انتظار - وصول شاحنات مساعدات محملة بأكياس الطحين إلى شمال قطاع غزة
أفاد الفلسطينيون بوصول شاحنات المساعدات إلى شمال قطاع غزة، بعد طول انتظار. ووفقاً لأحد التقارير، فقد وصلت أكياس الطحين إلى المنطقة لأول مرة منذ 20 يوماً. وأفيد بأن آلاف الأشخاص بدأوا بالركض باتجاه موقع الشاحنات، في مدينة غزة، وتدافعوا من أجل الحصول على كيس دقيق واحد على الأقل لعائلاتهم.
سقوط 3 صواريخ مضادة للدبابات قرب مرغليوت عند الحدود الشمالية لإسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار
وزارة الصحة في غزة: " ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 قتيلا "
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92 قتيلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
تقرير: إسرائيل تخشى أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار قد هرب إلى مصر مع الرهائن
لدى إسرائيل معلومات تفيد بأن زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وشقيقه محمد وغيرهم من كبار قادة حماس تمكنوا من الفرار عبر الأنفاق بين رفح وشبه جزيرة سيناء، حسبما ذكر موقع إيلاف الإخباري السعودي. ويقول الموقع، الذي نقل عن مسؤول أمني لم يذكر اسمه، إن "إسرائيل تخشى احتمال احتجاز رهائن مع السنوار". وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن الخبر أن "هذه المعلومات جاءت من مصدر واحد فقط ولم يؤكدها أي مصدر آخر".
الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقضي على العديد من المسلحين في خان يونس
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن “قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عملياتها في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة ضد منظمة حماس الإرهابية وقضت على العديد من الإرهابيين”، وتابع"في خان يونس، تم القضاء على العشرات من الإرهابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية، من خلال الغارات الجوية وضربات الدبابات ونيران القناصة وكذلك في القتال المباشر"
تقرير: حماس خططت للاستيلاء على سجن شيكما في عسقلان في 7 أكتوبر وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين
خططت حماس للاستيلاء على سجن شيكما في عسقلان وإطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ومقرها لندن.
ووفقاً لما جاء في وسائل الإعلام، فقد فشلت الخطة بسبب خطأ في خط سير الرحلة من قبل 23 مسلحا من قوة النخبة التابعة لحماس.
وقالت مصادر داخل الفصائل الفلسطينية للصحيفة السعودية "لقد عبروا الحدود باتجاه ياد مردخاي واشتبكوا مع قوة إسرائيلية - لكن لسبب ما زال غير واضح - عادوا جنوبا باتجاه كيبوتس نتيف هعسارة، وكان من المفترض أن يقوم فريق آخر بغزو موقع عسكري في مجلس ساحل عسقلان ومن ثم مساعدة مسلحي النخبة إذا نجحت المهمة" وأضافت المصادر أن "الخطة وُضعت بالتفصيل. وارتكزت على مهاجمة البوابة الرئيسية بالمتفجرات والصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باتجاه السجن. وأرادت حماس أن يكون ذلك بمثابة ضربة قوية لإسرائيل".
ضربات أميركية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن
قالت شبكة «إن.بي.سي. نيوز»، صباح اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين اثنين إن "قوات القيادة المركزية الأميركية نفذت أمس ضربات جديدة ضد جماعة الحوثي في اليمن"، واشارا إلى "الضربات وقعت بين الساعة 12 ظهراً والثامنة مساءً بتوقيت صنعاء استهدفت منصة إطلاق صواريخ متنقلة ومنظومة طائرات مسيرة".
وذكر المسؤولان أيضاً أن "الحوثيين استهدفوا سفينتين أميركيتين أمس، حيث أطلقوا صاروخاً باليستياً على السفينة سي تشامبيون، وهي سفينة مملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم اليوناني، دون وقوع أي أضرار". وأضافا أن السفينة الثانية «نوفيس فورتشن» المملوكة للولايات المتحدة والتي ترفع علم جزيرة مارشال، تعرّضت لهجوم بطائرة مسيرة. ولم تصب الطائرة المسيرة السفينة بشكل مباشر، ولكنها تعرضت لأضرار طفيفة.
وزير الخارجية السعودي: السلطة الفلسطينية قادرة على السيطرة على غزة والضفة
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الاثنين، إن "السلطة الفلسطينية قادرة بدعم المجتمع الدولي، على السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة"، في إشارة إلى اليوم التالي لانتهاء حرب غزة، لكنه أشار إلى أن "ذلك يحتاج إلى طريق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية".
وشدد في مقابلة مع قناة "فرانس 24" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن "احتمالية تنفيذ عمليات إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة أمر غير مقبول تماماً"، واعتبر أن"إيران لا تريد حرباً أوسع نطاقاً في المنطقة". وأضاف "لدينا كارثة إنسانية بين أيدينا مع ما حدث في غزة.. هناك مستوى وفيات من المدنيين ودمار لا يمكن تصوره، 17 ألف يتيم و30 ألف ضحية أو أكثر، والأهم من ذلك مستويات الجوع والاحتياجات الإنسانية الأخرى، بسبب عدم وصول المساعدات، ما يضاعف هذه الكارثة الإنسانية".
فرنسا تقترح إرسال 15 ألف جندي لبناني إلى الحدود مع إسرائيل لتجنب الحرب
قالت فرنسا إنها تقترح أرسال 15 ألف جندي من الجيش اللبناني إلى جنوب البلاد لتجنب التصعيد مع حزب الله. مشيرة إلى أنها تدعم تمويل أنشطة الحزب اللبناني ولبنان التي ضعفت إلى حد كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد. ويدعو الاقتراح الفرنسي إلى بذل "جهد دولي" لدعم انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، من خلال "التمويل والمعدات والتدريب".
هيئة بريطانية: سفينة تتعرض لأضرار طفيفة بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة تعرّضت لأضرار طفيفة بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.
وأفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أيضاً بأن «ناقلة بضائع سائبة ترفع علم جزر مارشال» تعرّضت لأضرار مادية بسبب طائرة مسيرة في حادث وقع على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان أبلغت عنهما الهيئة و«أمبري» مرتبطين بالسفينة نفسها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
https://twitter.com/i/web/status/1759673292644925445
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ذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن من المتوقع أن يجتمع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ريت ماكغورك، مع مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ومسؤولون مصريون آخرون في القاهرة غداً،سيجري محادثات حول رفح ومساعي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس منذ السابع من أكتوبر في القاهرة. وفق ما نقل موقع أكسيوس.
كما أضافوا أن من المتوقع أن يجتمع مستشار الرئيس الأميركي بعد ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت ومسؤولين آخرين في إسرائيل، الخميس الوشيك.
ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري، صباح اليوم الثلاثاء، إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، سيزور إسرائيل ومصر هذا الأسبوع.وأضاف نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أن ماكغورك سيجري محادثات حول العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح بجنوب قطاع غزة ومساعي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.