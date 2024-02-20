التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقضي على العديد من المسلحين

بن غفير: "لا يصح إرسال رئيس الموساد إلى عواصم العالم للتوسل من أجل الرأفة بأرواحنا"

علق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في استوديو واي نت على المحادثات حول صفقة الرهائن قائلاً: "لا يصح لنا الركض إلى هذه العواصم وتلك وإرسال رئيس الموساد للتوسل من أجل الرأفة بحياتنا". "الأمور لا تسير على هذا النحو. لن يتم إخضاع حماس بزفرات الاستسلام، ولا بالكلام. حماس لن يتم إخضاعها إلا تحت الضغط العسكري".

بن جفير صرح أيضًا بعدم وجوب إدخال الوقود إلى غزة حيث قال: "أعتقد أنه يجب أيضًا إعادة النظر في قرار إدخال الوقود. أنا أزعم – الإنسانية فقط مقابل الإنسانية. أنتم تريدون الوقود، تريدون المعدات، أعطونا مختطفينا".