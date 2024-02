التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقضي على العديد من المسلحين

هيئة بريطانية: سفينة تتعرض لأضرار طفيفة بعد هجوم بطائرة مسيرة شمالي جيبوتي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة تعرّضت لأضرار طفيفة بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.

وأفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أيضاً بأن «ناقلة بضائع سائبة ترفع علم جزر مارشال» تعرّضت لأضرار مادية بسبب طائرة مسيرة في حادث وقع على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادثان اللذان أبلغت عنهما الهيئة و«أمبري» مرتبطين بالسفينة نفسها، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

