الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية إلى 236

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل الجندي ماعوز مورال في معارك غزة ما يرفع حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية إلى 236.

وأشار الجيش إلى ان مورال البالغ من العمر 22 عاما هو مقاتل في سييريت المظليين، أصيب في معركة بجنوب قطاع غزة يوم 15 شباط الفائت، وتوفي متأثرا بجراحه. وقد تم إخطار عائلته.

وتم الإعلان عن ترقيته من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول بعد وفاته.