في تقرير خاص لصحيفة "الشرق الأوسط" نشر اليوم الثلاثاء، تم الكشف عن خطة لحماس باقتحام سجن في مدينة أشكلون المعروف باسم شيكما يوم الهجوم في 7 أكتوبر، لكن خطأ تقنيا قادهم إلى موقع آخر.

ووفق الصحيفة، فإن "سجن عسقلان المركزي" كان أحد الأهداف الرئيسية في عملية "طوفان الأقصى" بهدف تحرير أسرى فلسطينيين محتجزين فيه لكن المخطط لم يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب خطأ تقني قاد المجموعة المهاجمة إلى إحدى بلدات الغلاف القريبة بدلا من وجهتها الأصلية".

وتتابع الصحيفة وفق المصدر أنه تم وضع خطة دقيقة وبتفاصيل وافية تقوم على مهاجمة البوابة الرئيسية واستخدام عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للأفراد والدروع لتفجير الباب ونقاط الحراسة على طول الجدار إضافة إلى قصف محيط السجن بالصواريخ من داخل القطاع عند إعطاء الإشارة لذلك.

وكشفت مصادر مقربة من قيادة كتائب القسام أن إحدى المجموعات التي اشتملت على 23 مقاتلا كلفت بالوصول إلى سجن عسقلان في مدينة أشكلون التي تبعد 18 كيلومترا عن إحدى النقاط الحدودية مع القطاع على أن يتوجه فريق آخر إلى مقر "المجلس الإقليمي لعسقلان" لتعزيز المجموعة الأولى بحال نجحت في مهمتها.

وتكشف المصادر للشرق الأوسط أن المجموعة اتجهت نحو أشكلون منطلقة من جهة بلدة ياد مردخاي وهناك اشتبكت مع قوة إسرائيلية وقتلت عددا من أفرادها لكن المجموعة وجدت نفسها تعود جنوبا نحو كيبوتس نتيف هعسارا ومنها إلى سديروت شرقا يرجح أنه بسبب خطأ في التوجيه ناجم عن خلل لم تتضح أسبابه بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن معارك ضارية استمرت لساعات بعيد استيلاء مسلحي حماس على مركز شرطة سديروت انتهت باستعادة المركز وقتل كافة المسلحين.

وقال المصدر أيضا أن الهجوم برمته كان يهدف إلى أسر جنود إسرائيليين لحمل إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل كبيرة بعد ا، رفضت إسرائيل لسنوات اقتراحات سابقة لتنفيذ صفقة من أجل تحرير أربعة محتجزين لدى حماس.