تقرير: تقديرات إسرائيلية بهروب السنوار مع مختطفين أحياء إلى مصر

تمت الإشارة أيضا إلى أن القيادات العسكرية في إسرائيل تعتقد بأن حماس هربت عبر هذه الأنفاق السلاح والصواريخ والتقنيات الايرانية وتم عبرها أيضا تهريب عناصر حماس للتدريب في إيران ولبنان

i24NEWS
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صورة أرشيفية لعناصر حماس في ممر فيلادلفيا بين مصر وغزة
صورة أرشيفية لعناصر حماس في ممر فيلادلفيا بين مصر وغزةAhmad Khateib/Flash90

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم الثلاثاء عن تقديرات إسرائيلية بأن يحيى السنوار القائئد البارز في حماس قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق مع اشتداد الحصار على خان يونس، وفقا لما جاء في موقع إيلاف السعودي على لسان مصدر رسمي.

وبحسب النشر فقد اصطحب السنوار معه عددا من المختطفين الأحياء. وقال المصدر نفسه، إن إسرائيل لديها معلومات بوجود ثمانية أنفاق يمكن من خلالها نقل السيارات عبر الحدود المصرية.

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وتمت الإشارة أيضا إلى أن القيادات العسكرية في إسرائيل تعتقد بأن حماس هربت عبر هذه الأنفاق السلاح والصواريخ والتقنيات الايرانية، وتم عبرها أيضا تهريب عناصر حماس للتدريب في إيران ولبنان.

وأفاد موقع إيلاف أنه طلب من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على التقرير لكنه رفض. وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت لاحق أن الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني رفضا التأكيد على ما ورد في تقرير إيلاف بأن إسرائيل تعتقد أن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار هرب إلى مصر.

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