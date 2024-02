تفجيرات الغازية قرب صيدا تثير تساؤلات وجدل بين اللبنانيين حول هدف الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين عن مهاجمته وسائل قتالية لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا، على مشارف بلدة الغازية. الحديث يدور عن هجوم غير عادي، بالقرب من أحد الشوارع الرئيسية المؤدية شمالا من جنوب لبنان. هذا هو الهجوم الأول في المنطقة منذ بداية الحرب.

الجيش الإسرائيلي حدد أهداف الهجوم بأنها "مستودعات ذخيرة" لكن في لبنان توجد روايات متناقضة بشأن ما انفجر، حيث هناك من يقولون إنها مستودعات للمولدات الكهربائية، وفي أماكن أخرى يقولون إن الحديث يدور عن مصنع لإنتاج القذائف وهناك من يقول إن ما استهدف لتصنيع الحديد، ووفقا لتقارير لبنانية أصيب في التفجير أكثر من 13 شخصا.

وتظهر التوثيقات من الحدث انفجارين ثانويين هائلين بعد الهجوم، . كان الهجوم كبيرًا جدًا لدرجة أن هناك في لبنان من يقارن هذا الانفجار بانفجار المستودع الضخم في مرفأ بيروت - "الانفجار في مرفأ بيروت، مجرد انفجار صغير الى جانبه". كما أن الإعلام اللبناني وصف الحدث بأنه تصعيد في المواجهة من جانب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن الهجوم وقال إنه كان ردا على إطلاق قذائف مسيرة تجاه منطقة الجليل الأسفل وقال في بيانه :"ضرب الجيش الإسرائيلي مخازن وسائل قتالية لحزب الله قرب صيدا ، ردا على إطلاق طائرة مسيرة تجاه الجليل الأسفل، طائرات الجيش الإسرائيلي هاجمت قبل قليل بالقرب من صيدا، مخزنيين للوسائل القتالية لحزب الله".

