تقرير: اتصالات لعقد قمة باريس ثانية وتفاؤل حذر حيال صفقة مختطفين

على خلفية وصول بعثة حماس إلى القاهرة، توجد اتصالات لعقد قمة باريس مرة أخرى، إسرائيل مترددة على ضوء عدم تخفيف مطالب حماس ويوجد تردد في إسرائيل، بشكل أساسي من جانب رئيس الحكومة، إن كان من المجدي التوجه الى مثل هذه القمة بدون الحصول على مؤشرات من أن حماس خففت من حدة مواقفها.

ووفقا للقناة N12 فإنه لا بد القول بحذر أن الوزراء يشعرون أنه يوجد نوع من التقدم. هم يتحدثون عن إشارات مختلفة أرسلت بين الطرفين، خصوصا بسبب وجود رئيس جهاز المخابرات الأمريكية المركزية ومبعوث بايدن الذي من المفترض أن يصل إلى إسرائيل.

وهناك نقطة مركزية بالمفاوضات ترتبط مع قضية الوقت: بما أنه يفصلنا عن شهر رمضان أسبوعين ونصف، على ما يبدو توجد مصلحة لجميع الأطراف استغلال رمضان من أجل التوصل الى صفقة. وقال مسؤول سياسي لـN12 إن إسرائيل تريد صفقة، والمصريون يريدون هدوءا، والأمريكيون يريدون وقف لإطلاق النار يؤدي الى فرص جديدة، في حين حماس تريد مساحة تتنفس بها وأن يبقى لديها رهائن.

لذلك، فإنه رغم الصعوبات للتواصل مع حماس في غزة وخصوصا مع السنوار، حيث وصف مصدر إسرائيلي لـN12 العلاقة بأنها "عبور البحر الأحمر"، يوجد تفهما بأنه توجد هناك فرصة يجب استغلالها بالكامل. وما يخلق الفرصة هو تقارب المصالح، على الأقل من حيث العنصر الزمني.

ووفقا للتقارير فإن وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية، اجتمع مع المخابرات المصرية. وفي إسرائيل يتابعون ما يحدث في العاصمة المصرية عن كثب وغدا من الممكن المعرفة إن كان هناك مجال للتقدم.

وقال مسؤول إسرائيلي انه خلال الأيام الأخيرة سجل تشدد وحتى تصلب بمواقف حماس. اجتماعات أعضاء حماس في القاهرة ستكون وفقا للتقديرات المؤشر الذي سيقود الى اين تتجه الأمور. وحاليا يصرح أعضاء حماس أن الاتفاق سيتم التوصل اليه فقط مع وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي وإعادة الإعمار.