واشنطن تصعد من لهجتها ضد عملية إسرائيلية برية في رفح "ستكون كارثة"

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مساء اليوم (الثلاثاء)، عن قلقه البالغ إزاء احتمال دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في قطاع غزة. وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن العملية في رفح في ظل الظروف الحالية، دون خطة لضمان سلامة أكثر من مليون مواطن، ستكون كارثة". وأضاف: "لقد شرحنا ذلك لنظرائنا الإسرائيليين، وسينقل المستشار بريت ماكغورك الرسالة نفسها".

وأضاف كيربي أيضًا: “سيوضح ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، لنتنياهو أن موقفنا لم يتغير فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح، والتي يجب أن تتم كما هو مخطط لها من أجل سلامة أكثر من مليون مدني يتواجد هناك. وبعد ضغوط من الرئيس بايدن، قال نتنياهو إنه أمر الجيش الإسرائيلي بتجهيز خطة بديلة تضمن سلامة المواطنين في رفح، لكننا لا نعرف أن مثل هذه الخطة تم إعدادها بالفعل وعرضت على نتنياهو".

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي الكبير بعد وقت قصير من استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار الجزائر المقترح على مجلس الأمن الدولي حول الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وعلى خلفية التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، نشرت وكالة "رويترز" أمس أن الولايات قدمت الى مجلس الأمن مشروع قرار مقترح، يؤكد أن المجلس "سيدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة في أقرب وقت ممكن".

وبحسب رويترز، فإن مسودة الاقتراح تعبر أيضًا عن معارضة عملية إسرائيلية كبيرة في رفح جنوب قطاع غزة. وجاء في المسودة: "في ظل الظروف الحالية، ستؤدي عملية برية واسعة النطاق في رفح إلى إلحاق المزيد من الضرر بالمدنيين وتؤدي إلى مزيد من النزوح - ربما إلى البلدان المجاورة". ووفقا للولايات المتحدة، فإن مثل هذه الخطوة ستكون لها "عواقب وخيمة على السلام والأمن في المنطقة"، لذلك يحظر دفعها حاليا.