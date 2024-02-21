"انقطاع متواصل منذ أسابيع": هذه آخر المعلومات عن يحيى السنوار

تلقى مسؤولون إسرائيليون مشاركون بالاتصالات لإبرام صفقة الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة وبعد انقطاع متواصل، رسائل جديدة من قبل الوسطاء وصلتهم من المحيطين بيحيى السنوار. وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن هذا يعني بأن السنوار رجع بالتواصل مع قيادة حماس في الخارج عن طريق المحيطين به.

استئناف الاتصال يأتي بعد انقطاع على مدار أسابيع بين قائد حماس في غزة وقيادة حماس في الخارج. وأفادت "كان" أنه خلال فترة الانقطاع بدأت قيادة حماس دراسة امكانية تعيين بديل للسنوار في حال اغتياله. وافيد ان السنوار لم يتدخل بصياغة الرد النهائي الذي قدمته حماس لإسرائيل على مخرجات قمة باريس.

كما افيد بوقت سابق اليوم بأن السنوار هرب من القطاع الى مصر، لكن الجيش الإسرائيلي اعلن أنه لا توجد معلومات بأن هذا الأمر حدث بالفعل.

وعلى صعيد متصل ذكر تقرير في N12 أن دولة عربية بالمنطقة تواصلت مع حماس وطلبت منهم وقف الحرب، وأفيد أنه خلال الأيام الأخيرة كانت هناك اتصالات بين مسؤولين في هذه الدولة العربية المقربة من حماس وحماس في غزة، وحاولوا ممارسة ضغوطات عليهم لوقف الحرب والدفع لوقف إطلاق نار، وبخصوص السنوار قال المسؤولين أنهم سمعوا من القيادة أن السنوار "يعاني من التهاب رئوي حاد".