أطلق الحوثيون اليمنيون في 19 فبراير/ شباط صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة M / V Sea Champion، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن اليمني، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما تسبب في أضرار طفيفة.

