التغطية متواصلة| الحوثيون يستهدفون سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما تسبب في أضرار طفيفة.
أطلق الحوثيون اليمنيون في 19 فبراير/ شباط صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة M / V Sea Champion، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن اليمني، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة المرتبطة بالمساعدات الإنسانية، مما تسبب في أضرار طفيفة.
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إيران: "إسرائيل تقف وراء انفجار أنابيب الغاز في البلاد الأسبوع الماضي"
اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي إسرائيل بمهاجمة خطوط أنابيب الغاز في البلاد الأسبوع الماضي. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا".
الوكالة البحرية البريطانية تؤكد أنها تلقت تقريراً عن وجود طائرات بدون طيار في منطقة الشحن بالقرب من اليمن
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إنها تلقت تقريرًا عن نشاط متزايد للنظام الجوي غير المأهول على بعد 40 ميلًا بحريًا غرب مدينة الحديدة اليمنية.
وهذه المنطقة هي المكان الذي يهاجم فيه الحوثيون المدعومين من إيران خطوط الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ضد حركة حماس.
رئيسا كولومبيا وبوليفيا يدعمان الرئيس البرازيلي لولا بعد مقارنته بالمحرقة
بعد تشبيه الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة بمعاملة هتلر لليهود، يتلقى الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الدعم من نظيريه في كولومبيا وبوليفيا، وهما دولتان زميلتان في أمريكا الجنوبية انتقدتا الدولة اليهودية.
وأعرب لويس آرسي، رئيس بوليفيا، عن تضامنه مع لولا الذي قال إنه كان مجرد "يقول الحقيقة حول الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشجاع".
ويضيف: “التاريخ لن يغفر لمن لا يبالي بهذه الهمجية”.
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تتفق مع تصريحات لولا. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع لولا يوم الأربعاء أثناء وجوده في البرازيل لحضور قمة مجموعة العشرين.
مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يهاجم الولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
أعربت الصين عن "خيبة أملها الشديدة" إزاء قيام الولايات المتحدة بعرقلة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأربعاء نقلا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن تشانغ جون قوله: "تعرب الصين عن خيبة أملها واستيائها الشديدين من الفيتو الأمريكي".
وأضاف تشانغ: "أن الفيتو الأمريكي يبعث برسالة خاطئة، ويدفع الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة"، مؤكدا أن الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة "لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".