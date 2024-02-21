مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال في شمال قطاع غزة أمس، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري ضد حماس إلى 237.

الرقيب أول. أبراهام فوفاجين، 21 عامًا، من الكتيبة 932 في لواء ناحال، من نتانيا، قتل خلال اشتباكات مع نشطاء حماس.

وفي حادث منفصل، أصيب جندي من الكتيبة 932 وجندي احتياطي من وحدة جمع المعلومات القتالية 636 بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في شمال غزة.

وفي جنوب غزة، أصيب جندي من كتيبة جفعاتي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة.