تقرير: الجيش الإسرائيلي يقوم بشق طريق مرصوف يقسم غزة لقسمين

من أجل تسهيل العمليات العسكرية والسيطرة الأمنية في المنطقة، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع طريق مرصوف بالحصى يعبر وسط قطاع غزة، جاء هذا وفقا لما صرح به مسؤولون أمنيون لصحيفة "وول ستريت جورنال". الممر الممتد من جنوب مدينة غزة، يمتد حوالي ثمانية كيلومترات من الحدود الإسرائيلية حتى منطقة الساحل، ويقسم غزة الى قسمين، على طول مساحة الأرض التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

الطريق بين الشرق والغرب مخصصة للاستخدام حتى انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات، هذا ما صرح به مسؤولون إسرائيليون للصحيفة الأمريكية. وبحسب المصادر نفسها، فإن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بشكل دائم، لكنها ستحافظ على "الأمن" وتسيطر على حدود القطاع لفترة غير محدودة.

وبحسب التقرير، فإن السيطرة على الطريق ستسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بسرعة على طول طريق آمن، حتى بعد مغادرة معظم القوات للقطاع. الطريق هو جزء من الصورة التي تتشكل لكيفية استعداد الجيش الإسرائيلي للمرحلة التالية من الحرب، حيث يخطط للانسحاب من المناطق المأهولة والتركيز على الغارات المستهدفة ضد حماس. وتجري أعمال بناء الطريق وتوسيعه في نفس الوقت الذي يقوم فيه الجيش الإسرائيلي ببناء منطقة عازلة تبلغ حوالي كيلومتر واحد داخل حدود غزة مع إسرائيل، حيث سيتم حظر دخول الفلسطينيين.

سيشكل الطريق الذي تم تجديده في الواقع حزامًا عسكريًا يمكن أن يساعد في منع عودة حوالي مليون من سكان غزة الذين فروا إلى الجنوب وسط قصف الجيش الإسرائيلي ودعوات الإخلاء في الأشهر الأولى من الحرب، وفقًا للمحللين. الجيش الإسرائيلي سيحرس الطريق لمنع هجمات، جاء هذا وفقا لما صرح به مسؤول عسكري لصحيفة وول ستريت جورنال، تظهر صور الأقمار الصناعية التي تم تقديمها لصحيفة وول ستريت جورنال في فبراير/شباط ما يبدو أنه طريق ترابي متعرج يعبر غزة، عبر المزارع والمناطق المأهولة بالسكان.