سموتريتش يثير غضب ذوي المخطوفين بتصريحات تقلل من أهمية إعادتهم وهرتسوغ يعتذر بالنيابة عن شعب إسرائيل

تحدث رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ، اليوم (الأربعاء)، مع إيلي إلباغ، والد لابنة موجودة رهن الاحتجاز في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، على ما جاء في N12.

وطلب الرئيس أن يقدم اعتذاره على كلام وزير المالية بتسلئيل سموتريش الذي قال خلال مقابلة إن "عودة المختطفين ليست هي المسألة الأهم". فيما قال الوزير سموتريش مدافعا عن نفسه: "لست أنا من تسبب في وجع القلب، ولا أعتقد أن لدي ما أعتذر عنه". وردا على كلام الرئيس هرتسوغ قال: "ربما كان يقصد لابيد والأشخاص الذين يحققون المكاسب على حساب العائلات".

وقال الرئيس هرتسوغ لوالد الرهينة المحتجزة في غزة: يمكننا أن نتجادل حول طريقة العمل ولكن دون المس بأولئك الذين انقلبت حياتهم إلى جحيم. وأعرب الوالد عن استنكاره لعدم زجر نتنياهو لسموتريتش وغيره من السياسيين الذين يعتبرون مسألة إعادة المخطوفين أقل شأنا مقارنة مع أمن إسرائيل، أو حتى استبعادهم من الحكومة وفق تعبيره.

وفي حديثه مع إلباغ، أعرب الرئيس هرتسوغ عن أسفه للأوقات الصعبة التي يمر بها. وقال أيضًا إنه يرغب في الاعتذار له نيابة عن شعب إسرائيل إن شعر بالسوء من التصريحات المختلفة. وأضاف أن الشعب كله معه ومع عائلته ويصلي لعودة ابنته ليري سالمة.

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كما خص الرئيس إحدى المدارس الخاصة المعروفة بخريجيها المتفوقين في حيفا "ريئالي" بزيارة على إثر فقدانها 12 من خريجيها منذ بداية الحرب. وألقى هرتسوغ كلمة قال فيها: "بدأنا نلمس تكون خطاب مسيء ومغلوط حول المختطفين وعائلاتهم، يمكننا أن نتجادل حول كيفية الوصول إلى الهدف من هذه الطريق أو تلك، لكني أدعو الجمهور كله وخاصة منتخبي الجمهور إلى مراعاة مشاعر أهالي المختطفين".

وتمسك الوزير سموتريتش بسلامة موقفه وتصريحاته من خلال القول مجددا "إننا بحاجة إلى هزيمة حماس وإعادة المختطفين، والطريقة لإعادة المختطفين هي هزيمة حماس".