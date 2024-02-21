فرنسا تعلن تلقي 45 رهينة في غزة الدواء عبر حماس

أكدت فرنسا الأربعاء أن نحو 45 من الرهائن المحتجزين في غزة تلقوا الأدوية التي أرسلت إليهم.

ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تأكيدات قطر، الثلاثاء، بأن حماس بادرت بتوزيع الأدوية على الرهائن.

وتم تعزيز هذا الإعلان من خلال بيان صحفي صادر عن مقر منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، يشير إلى أن خمسة وأربعين رهينة تلقوا أدويتهم. وأعرب البيان عن الامتنان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته الفعالة في تسهيل هذه العملية من خلال دولة قطر.

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وجاء في البيان: "نود أن نشكر شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرته الهادفة ومشاركته في تسهيل هذه العملية من خلال قطر".

"لقد تابعنا هذا الجهد بفارغ الصبر ونشعر بالامتنان للتعاطف والإنسانية التي أبداها الرئيس ماكرون بشأن هذه القضية. فرنسا صديق حقيقي لعائلات الرهائن، ولن ننسى دعمها في هذا الشأن".