فرنسا تعلن تلقي 45 رهينة في غزة الدواء عبر حماس

"نود أن نشكر شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرته الهادفة ومشاركته في تسهيل هذه العملية من خلال قطر"

i24NEWS
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بعض الأدوية التي تم العثور عليها في المستشفى
بعض الأدوية التي تم العثور عليها في المستشفىIDF Spokesperson

أكدت فرنسا الأربعاء أن نحو 45 من الرهائن المحتجزين في غزة تلقوا الأدوية التي أرسلت إليهم.

ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تأكيدات قطر، الثلاثاء، بأن حماس بادرت بتوزيع الأدوية على الرهائن.

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وتم تعزيز هذا الإعلان من خلال بيان صحفي صادر عن مقر منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، يشير إلى أن خمسة وأربعين رهينة تلقوا أدويتهم. وأعرب البيان عن الامتنان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته الفعالة في تسهيل هذه العملية من خلال دولة قطر.

IDF
عبوات الأدوية في مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي تم تصويره داخل نفق أسفل خان يونس حيث تم احتجاز 12 رهينة. تم إصدار الفيديو في 7 فبراير 2024.IDF

وجاء في البيان: "نود أن نشكر شخصيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مبادرته الهادفة ومشاركته في تسهيل هذه العملية من خلال قطر".

"لقد تابعنا هذا الجهد بفارغ الصبر ونشعر بالامتنان للتعاطف والإنسانية التي أبداها الرئيس ماكرون بشأن هذه القضية. فرنسا صديق حقيقي لعائلات الرهائن، ولن ننسى دعمها في هذا الشأن".

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