تقرير: حماس مستعدة لتليين موقفها بشأن مطلبين لها أساسيين وغانتس يؤكد العمل على مخطط جديد للإفراج عن الرهائن

أبلغت قطر ومصر إسرائيل اليوم (الأربعاء) رسالة مفادها أن حماس أبدت استعدادا لتليين موقفها فيما يتعلق بمطلبين أساسيين طالما اعتبرتهما إسرائيلي طلبات خيالية في إشارة إلى قضية إنهاء الحرب و"تبييض السجون"، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان.

ووفقا لما قاله مصدر سياسي مطلع على المفاوضات، لا يجري الحديث عن "انفراج فوري في المفاوضات، لكننا ندخل فترة مكثفة من المفاوضات".

ويتوقف قرار إسرائيل إرسال وفد مفاوض رفيع المستوى إلى باريس، على الرد النهائي المتوقع أن تنقله حماس إليها خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتوقع المصادر أن يتم التوصل إلى صفقة خلال ثلاثة أسابيع، حتى بداية شهر رمضان. ورشحت أنباء عن تحقيق تقارب حول ضرورة التوصل الى إنجاز اتفاق قبل دخول رمضان. وفيما تسعى حماس إلى منع عملية برية في رفح تريد إسرائيل ضمان تحرير المخطوفين والعمل على خفض احتمالات التصعيد في أكثر من ساحة داخل حدودها وخارجها. كما يلعب دورا في الضغط باتجاه العمل بجدية على إنجاز اتفاق رغبة الدول العربية باستتباب الأمن في شوارعها خلال شهر رمضان.

من جانبه صرح الوزير بيني غانتس مساء اليوم أن "هناك محاولات هذه الأيام للدفع بمخطط جديد، وهنالك إشارات أولية تشير إلى إمكانية المضي قدمًا. لن نتوقف عن البحث عن الطريق المثلى، ولن نفوت أي فرصة لإعادة الشبان والشابات إلى منازلهم".

وتطرق غانتس إلى العملية في رفح التي كثر الحديث حولها ولا سيما التحذيرات منها وأوضح أن عملية كهذه ستبدأ فور إخلاء السكان من المنطقة. مشيرا إلى أن أهميتها تكمن في توفيرها القدرة على الإضرار بقوات حماس العاملة هناك ونزع سلاح قطاع غزة". ولم ينف الوزير إمكانية إطلاق عملية رفح في رمضان بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق يسمح بالإفراج عن الرهائن. وقال مؤكدا: "منذ توقف العمل بهدنة الرهائن، لم نتوقف عن القتال ولو ليوم واحد، ولن نتوقف حتى لدقيقة واحدة دون إعادة المختطفين. وفي كل الأحوال، سنواصل القتال بالكثافة اللازمة حتى نزيل تهديد حماس".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قال غانتس إنه يتم دراسة عدد من الخيارات لنقل المساعدات إلى غزة عبر إدارة دولية من الدول العربية المعتدلة بدعم من الولايات المتحدة. وتجري اختبارات لنقل المساعدات "من خلال كيانات ومنظمات ودول، بما يضمن عدم سيطرة حماس عليها. وبين أن الهدف المشترك لإسرائيل والدول المانحة هو تقديم المساعدة للسكان وليس للإرهابيين".