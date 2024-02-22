صفارات الإنذار تدوي في إيلات ونظام "السهم" يعترض الصاروخ قبل اختراقه سماء المدينة

تمكن نظام الدفاع الجوي "السهم من اعتراض عملية إطلاق تم تحديدها في منطقة البحر الأحمر باتجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في المدينة، على ما أكد المتحدث باسم الجيش في بيان صباح اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن الهدف لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يشكل خطرا على المدنيين. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للسياسة.

يتبع..