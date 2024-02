تقرير أولي: الاشتباه بعملية هجوم إطلاق نار بالقرب من القدس وإصابة 6 أشخاص

أفادت نجمة داود الحمراء بوصول بلاغ في الساعة 07:29 من صباح اليوم الخميس، عن إطلاق نار في منطقة القدس على الطريق رقم 1، القدس - معاليه أدوميم، بالقرب من مفترق الطرق، ما أدى إلى وقوع إصابات. ووفقا للمعلومات الأولية فقط، يقوم المسعفون في نجمة داوود الحمراء بتقديم المساعدة الطبية لعلاج 6 جرحى أحدهم حالته خطيرة.

