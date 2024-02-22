التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: القضاء على عدد من المسلحين وتنفيذ غارات على عدة أهداف وسط استمرار العمليات في منطقة الزيتون شمال قطاع غزة
تمارس الولايات المتحدة ضغوطات على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين يفضي إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين مضى على احتجازهم 138 يوما منذ السابع من أكتوبر
تمارس الولايات المتحدة ضغوطات على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين يفضي إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين مضى على احتجازهم 138 يوما منذ السابع من أكتوبر، على ما أكد تقرير في الـ CNN وسط حديث عن قمة تعقد في باريس بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية.
ولا تزال العملية العسكرية في رفح تستقطب الردود وآخرها بريطانيا التي هددت بالنظر في وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في حال قيامها بعمليات في رفح. وقال ديفيد كاميرون وفق النشر في الغارديان إنه "لا يستطيع أن يرى كيف ستتم العملية في رفح دون إلحاق الأذى بالمدنيين وتدمير المنازل".
لمتابعة آخر تطورات الحرب في اليوم السابق اضغط هنا
الوكالة البحرية البريطانية تبلغ عن وقوع حادث بالقرب من اليمن في خليج عدن
الجيش الإسرائيلي: القضاء على عدد من المسلحين وتنفيذ غارات على عدة أهداف وسط استمرار العمليات في منطقة الزيتون
واصلت قوات الفرقة 162، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عملياتها الهجومية في منطقة الزيتون شمال قطاع غزة بموازاة عمل الفرقة 98 حيث تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير البنى التحتية في مدينة خانيونس.
وأشار بيان الجيش إلى قيام مقاتلات الذراع البحرية بتدمير عدد من الزوارق التابعة لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة.
وقام لواء تشكيل النار 215 بتجهيز الطائرات المقاتلة والطائرات التي هاجمت أكثر من 10 أهداف في منطقة الزيتون، والتي تم منها تنفيذ الهجمات وتوجيهها ضد القوات الإسرائيلية.
وفي إطار أعمال مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء 401 في منطقة الزيتون، دمرت القوات العديد من البنى التحتية وقضت على نحو 20 مسلحا في اليوم الأخير، وذلك في إطار المواجهات وفي إطار التعاون الناجح مع القوات الجوية ولواء تشكيل النار. وأفيد أيضا بالقضاء على مسلح أثناء حمله بقاذف آر بي جي اقترب من القوات حيث تم رصده والإجهاز عليه قبل أن يوجه ضربته.
خلال عمليات البحث التي نفذها مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء ناحال في وسط قطاع غزة، عثرت القوات على موقع إطلاق تم الاستيلاء عليه وتدميره، والذي كان من الواضح أنهم كانوا يعدونه لتنفيذ عمليات إطلاق باتجاه العمق الإسرائيلي.
وقضت مقاتلات فريق اللواء القتالي السابع على أكثر من 15 مسلحا في غرب خان يونس خلال اليوم الأخير.
وفي إطار المداهمات التي نفذتها القوات على الأهداف المختلفة، عثرت العناصر على بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية ومعدات عسكرية وعبوات ناسفة كانت معدة لمهاجمة القوات. بالإضافة إلى ذلك، وجه المجمع الهجومي التابع للواء طائرة لمهاجمة مبنى عسكري كانت تتواجد فيه خلية مسلحة.
وفي نشاط آخر بالمنطقة، قضى مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي على خلية أخرى مسلحة خلال كمين قنص ناجح. كما عثر مقاتلو تشكيل الكوماندوز غرب خان يونس على أسلحة ووثائق ومعدات عسكرية تابعة لحماس.
الجيش الإسرائيلي: القضاء على 20 مسلحا في شمال قطاع غزة، و15 آخرين في خان يونس
الشرطة: 3 مهاجمون من بيت لحم وصلوا بسيارتين وقاموا بإطلاق النار في عدة مواقع على الطريق السريع رقم 1
أنباء أولية عن سقوط صاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل دون وقوع إصابات
هجوم إطلاق النار بالقرب من القدس: المسعفون يؤكدون مقتل أحد الضحايا
لقراءة المزيد اضغط هنا
شرطة القدس تلقي القبض على مهاجم ثالث حاول الهرب بعد إطلاق النار قرب تقاطع معاليه أدوميم
الهجوم قرب معاليه أدوميم: المهاجمان أطلقا النار على السيارات المتوقفة بسبب الازدحام المروري وفق شهود عيان
صفارات الإنذار تدوي في إيلات ونظام "السهم" يعترض الصاروخ قبل اختراقه سماء المدينة
تمكن نظام الدفاع الجوي "السهم من اعتراض عملية إطلاق تم تحديدها في منطقة البحر الأحمر باتجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في المدينة، على ما أكد المتحدث باسم الجيش في بيان صباح اليوم الخميس.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عملية الاعتراض تمت في الجو قبل عبور الصاروخ المجال الجوي للمدينة.
تقرير أولي: الاشتباه بعملية هجوم إطلاق نار بالقرب من القدس وإصابة 6 أشخاص
أفادت نجمة داود الحمراء بوصول بلاغ في الساعة 07:29 من صباح اليوم الخميس، عن إطلاق نار في منطقة القدس على الطريق رقم 1، القدس - معاليه أدوميم، بالقرب من مفترق الطرق، ما أدى إلى وقوع إصابات. ووفقا للمعلومات الأولية فقط، يقوم المسعفون في نجمة داوود الحمراء بتقديم المساعدة الطبية لعلاج 6 جرحى أحدهم حالته خطيرة.
https://twitter.com/i/web/status/1760544037243678906
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
وفي تحديث لمدير عام نجمة داوود الحمراء فقد أصيب ثلاثة أشخاص بصورة خطيرة بالقرب من تقاطع أدوميم، وتمت الإشارة إلى تحييد شخصين في موقع الحدث يشتبه بقيامهما بالهجوم.
إعلام فلسطيني: إسرائيل قصفت من الجو فوق منطقة رفح
أشارت تقارير فلسطينية إلى قصف إسرائيلي من الجو فوق مخيم الشابورة في رفح بقطاع غزة.