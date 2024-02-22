الجيش الإسرائيلي: القضاء على عدد من المسلحين وتنفيذ غارات على عدة أهداف وسط استمرار العمليات في منطقة الزيتون

واصلت قوات الفرقة 162، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عملياتها الهجومية في منطقة الزيتون شمال قطاع غزة بموازاة عمل الفرقة 98 حيث تم القضاء على عدد من المسلحين وتدمير البنى التحتية في مدينة خانيونس.

وأشار بيان الجيش إلى قيام مقاتلات الذراع البحرية بتدمير عدد من الزوارق التابعة لتنظيمي حماس والجهاد الإسلامي جنوب قطاع غزة.

IDF Spokesperson

وقام لواء تشكيل النار 215 بتجهيز الطائرات المقاتلة والطائرات التي هاجمت أكثر من 10 أهداف في منطقة الزيتون، والتي تم منها تنفيذ الهجمات وتوجيهها ضد القوات الإسرائيلية.

وفي إطار أعمال مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء 401 في منطقة الزيتون، دمرت القوات العديد من البنى التحتية وقضت على نحو 20 مسلحا في اليوم الأخير، وذلك في إطار المواجهات وفي إطار التعاون الناجح مع القوات الجوية ولواء تشكيل النار. وأفيد أيضا بالقضاء على مسلح أثناء حمله بقاذف آر بي جي اقترب من القوات حيث تم رصده والإجهاز عليه قبل أن يوجه ضربته.

خلال عمليات البحث التي نفذها مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء ناحال في وسط قطاع غزة، عثرت القوات على موقع إطلاق تم الاستيلاء عليه وتدميره، والذي كان من الواضح أنهم كانوا يعدونه لتنفيذ عمليات إطلاق باتجاه العمق الإسرائيلي.

وقضت مقاتلات فريق اللواء القتالي السابع على أكثر من 15 مسلحا في غرب خان يونس خلال اليوم الأخير.

IDF Spokesperson

وفي إطار المداهمات التي نفذتها القوات على الأهداف المختلفة، عثرت العناصر على بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية ومعدات عسكرية وعبوات ناسفة كانت معدة لمهاجمة القوات. بالإضافة إلى ذلك، وجه المجمع الهجومي التابع للواء طائرة لمهاجمة مبنى عسكري كانت تتواجد فيه خلية مسلحة.

وفي نشاط آخر بالمنطقة، قضى مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي على خلية أخرى مسلحة خلال كمين قنص ناجح. كما عثر مقاتلو تشكيل الكوماندوز غرب خان يونس على أسلحة ووثائق ومعدات عسكرية تابعة لحماس.