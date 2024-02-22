تقرير: بريطانيا تدرس حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل إن شنت عملية في رفح

تدرس الحكومة البريطانية حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في حال شن عملية عسكرية في رفح، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مساء الاربعاء.

وقال مسؤولون في الحكومة البريطانية إنه "على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي بعد بشأن هذه القضية، فإن المملكة المتحدة لديها القدرة على الرد بسرعة إذا قررت المشورة القانونية في البلاد أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي".

وفي الرسال الى المشورة القانونية للشؤون الخاريجية بخصوص الإشراف على تصدير الأسلحة الى إسرائيل، أشار وزير الخارجية البريطانية كاميرون :"لا يمكنني أن أرى كيف يمكن أن يتقدم الهجوم في رفح بدون المساس بالمدنيين وهدم البيوت".

وقال وزير الشؤون الخارجية اندرو ميتشل، في مجلس النواب :"إن الهجوم في رفح يمثل خطا أحمر بالنسبة لحكومة بريطانيا". وشدد ميتشل :"بريطانيا تحث الحكومة الإسرائيلية عدم شن هجوم يمكن أن تكون له تأثيرات مدمرة".

وأضاف ميتشل قائلا :"يجب علينا الاعتراف بأن الجنود الإسرائيليين سينجحون بالوصول الى المختطفين أو قيادة حماس بتكلفة باهظة متمثلة بايذاء أبرياء. نحن شركاء برغبة إسرائيل بوضع حد لتهديد حماس وضمان أنها لن تسيطر أكثر على غزة، لكن بريطانيا وشركائها يدعون أن يتعين على إسرائيل أن تدرس ما إذا كان هذا العمل العسكري حكيما".

وفي بيان نشر في بريطانيا أشير أنه كلما تدهور الوضع الإنساني في غزة، الضغوطات الديبلوماسية تتزايد في بريطانيا بالتصرف مثل باقي الدول الأخرى ومنع تصدير الأسلحة الى إسرائيل.