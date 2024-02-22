تقرير| صفقة الرهائن: "تقدم إيجابي في مواقف حماس والقاهرة ستنقل نتائج المفاوضات إلى إسرائيل"

أفادت صحيفة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر مصرية أنه "تم تسجيل تقدم إيجابي في مواقف وفد حماس في المفاوضات معهم. وستنقل القاهرة إلى الجانب الإسرائيلي نتائج المفاوضات مع حماس" مع انتهاء عملية التفاوض في القاهرة اليوم.

وأشار تقرير لـ CNN الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطات على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين يفضي إلى وقف لإطلاق النار يسمح بالإفراج عن الرهائن الذين مضى على احتجازهم 138 يوما منذ السابع من أكتوبر، وسط حديث عن قمة تعقد في باريس بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية.

وتتمسك إسرائيل بموقف حازم حيال أي اتفاق مع حماس بعدما أرسلت الأخيرة ردها المليء بالمطالب غير المعقولة على ما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا الحركة إلى التنازل عن تلك المطالب مثل إنهاء الحرب وتبييض السجون عن آخرها حتى يبدأ مسار تفاوض جدي بالتزامن مع تشديده على أهمية الضغط العسكري القوي على حماس لتخليص أفضل النتائج.