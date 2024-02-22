تقرير||مسؤولون مصريون لنظرائهم الإسرائيليين :"لا يمكن تخليص مختطفين بعملية عسكرية"

قال مسؤولون مصريون لنظرائهم في إسرائيل إنه لن تكون فرصة لإنقاذ المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة عن طريق عملية عسكرية، لأن الفصائل الفلسطينية نجحت بنقلهم الى أماكن إسرائيل لم تنجح بالوصول اليها حتى الآن خلال العملية البرية. ووفقا لتقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية المسؤولون المصريون طلبوا من نظرائهم في إسرائيل دراسة معمقة لكل خطوة قبل العملية العسكرية وأن يكونوا مستعدين لتحمل نتائجها.

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "الشرق" السعودية نقلا عن مصادر مصرية إن "هناك تسجيل تقدم ايجابي بمواقف وفد حماس خلال المفاوضات معهم. القاهرة سترسل الى الجانب الإسرائيلي نتائج المفاوضات مع حماس". وذكرت المصادر إن اليوم من المتوقع أن تنتهي المفاوضات في القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم صرح المسؤول في حماس محمد نزال خلال مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية حول امكانية التوصل الى صفقة لتبادل أسرى قبل بداية شهر رمضان ورد إن "هذا الاحتمال وارد" وبرأيه "لا يمكن إغلاق الأبواب أمام التوصل الى اتفاق". وشدد نزال على أن الجانبين يحتاجان الى مثل هذه الصفقة وليس جهة واحدة.