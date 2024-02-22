مسؤول أردني: "أي توتر في المسجد الأقصى سيزيد بشكل كبير من احتمالات توسع الصراع إلى المنطقة بأكملها"

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص إمكانية قبوله توصية وزير الأمن القومي فرض تقييدات على المواطنين العرب في إسرائيل بشأن الصلاة في الأقصى في رمضان، جدلا كبيرا وسط مستويات عدة منها الجهاز الأمني والمواطنون العرب أنفسهم.

لكن آثار التصريحات تجاوزت الحدود الإسرائيلية كما هو متوقع، وفي حديث لمسؤول أردني مطلع على التفاصيل مع إذاعة كان التابعة لهيئة البث الرسمية قال محذرا إن "أي توتر في المسجد الأقصى سيزيد بشكل كبير من احتمالات توسع الصراع إلى المنطقة بأكملها".

وقال المصدر أيضا إن مسألة الصلوات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان كانت موضوعا مركزيا في لقاءات ملك الأردن خلال زياراته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وأوروبا. وشدد الملك في لقاءاته على ضرورة تجنب هذه الإجراءات لئلا تزيد التوترات في ظل الحرب في غزة.

وأضاف التقرير أن فرض التقييدات على المصلين في رمضان قد يزيد العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترا لا سيما أن هذه العلاقات تدهورت على وقع الحرب في غزة.

يشار إلى أن الأردن مسؤول عن الأوقاف الإسلامية في القدس المحكومة أصلا لاتفاق الوضع الراهن الذي بموجبه تحترم إسرائيل الدور الخاص الحالي للمملكة الأردنيّة الهاشميّة في الأماكن المقدّسة الإسلاميّة في القدس.