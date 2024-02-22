تطورات صفقة الرهائن: التفاصيل والتحديات المستقبلية في المناقشات بين إسرائيل وحماس

أفاد مصدر سياسي لـ"إسرائيل اليوم" أنه يتوجب على الممثلين الإسرائيليين أن يتلقوا رسالة من قطر تفيد بأن حركة حماس الإرهابية مستعدة لخفض مطالبها، لكي يشاركوا في الاجتماع المقبل بشأن صفقة الرهائن. وبالرغم من عدم اتخاذ رئيس الوزراء نتنياهو قرارًا بعد بخصوص مشاركة الممثلين الإسرائيليين في اللقاء المتوقع قريبًا، إلا أن ذلك سيعتمد على التنازلات المحتملة من جانب حماس في إطار الصفقة.

تم تحديد صيغة الاقتراح المقترح للمناقشة على أساس الخطوط التي وضعت في باريس. تتمثل هذه الخطوط في صفقة تنقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتعلق بتبادل المواطنين الإنسانيين، الثانية تتعلق بتبادل الأسرى، والمرحلة الأخيرة تتعلق بإطلاق سراح الجثث. بموجب هذا الاقتراح، يُقدم إسرائيل يوم راحة لكل مخطوف، تقدر مدته بحوالي شهر ونصف، وذلك كجزء من التفاوض والتبادل المحتمل بين الأطراف.

وفي ضوء التفاؤل الذي عبر عنه وزير الأمن بيني غانتس، رئيس معسكر الدولة، في تصريحاته ليلة الأربعاء الماضي، يشير مصدر في الحكومة إلى أن نتنياهو وغانتس يعملان على وضع الإطار الأمني لصيغة الصفقة، بما في ذلك الاتفاقات المحتملة وحجم التنازلات المحتملة من جانب إسرائيل.

بالنظر إلى أن حماس لم تقدم بعد إشارة واضحة بشأن رغبتها في المشاركة في صفقة على النحو الذي تم التوصل إليه في باريس، فمن المتوقع أن تضطر إلى اتخاذ قرار سريع بين مواصلة التفاوض والوقف المؤقت لإطلاق النار أو مواجهة تصعيد الأوضاع.

تجدر الإشارة إلى أن نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يعكس استعداده لتنفيذ عملية في رفح، وقد بادرت إسرائيل بإرسال رسائل إلى مصر وقطر والولايات المتحدة تبلغهم بأن الاستعدادات لهذه العملية قد اكتملت، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، فإنها ستبدأ عملياتها.

وفقًا لتصريح مسؤول إسرائيلي، سيُطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأن عدة خطط للعمل في رفح، وسيتم النظر في الجدول الزمني وموقع بدء العمل، سواء في وسط رفح أو جنوبه. يشير المسؤول أيضًا إلى أن العملية لهزيمة حماس في رفح لم تنته بعد، وسيتم تأجيل أي محادثات أو تفاوض مرتبطة بها لمدة شهر ونصف على الأقل. ويعترف المسؤول بأنه خلال هذه الفترة، سيتم تأجيل أي إجراء محتمل للتعامل مع الوضع في رفح، خاصة عندما يبدأ السكان بالتنقل من الجنوب إلى الشمال عبر خان يونس.