تحركات دبلوماسية مكثفة لتعزيز صفقة الرهائن: إسرائيل تدرس مشاركة الموساد في قمة باريس

أبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، بريت ماكغورك، اليوم الخميس، خلال زيارته لإسرائيل، عن اعتقاد الولايات المتحدة بإمكانية تحقيق تقدم في المحادثات للترويج لصفقة الرهائن. وفي تطورات جديدة، تطلب الولايات المتحدة الآن من إسرائيل إرسال وفد برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع إلى القمة التي ستعقد غدا في باريس، حيث سيناقش مجلس إدارة الحرب الطلب الأمريكي ويتخذ قرارا بشأن إرسال بعثة.

وأكد مسؤولون أميركيون أن مشاركة الوفد الإسرائيلي في باريس لها أهمية كبيرة، ويعتقدون أنه من الممكن التوصل إلى تفاصيل مهمة هناك، مما سيؤدي إلى مفاوضات "حقيقية وجادة" لصياغة الخطوط العريضة للصفقة. وبحسب مصادر في إسرائيل، يوجد بالفعل "أساسًا للتقدم" ومؤشرات إيجابية على تغير في موقف حماس. ووفقًا لهم، هناك تفاهم على أن قمة الغد في باريس قد تؤدي إلى تغيير جوهري نحو صفقة الاختطاف. يشير المسؤولون إلى وجود روح إيجابية في المحادثات، ولكنهم يؤكدون على أنه لا يوجد حتى الآن مخطط محدد لإطلاق سراح المختطفين.

وتشير التقديرات إلى أن القمة في باريس ستكون مهمة لبدء مفاوضات جادة. خلال زيارته إلى إسرائيل، التقى ماكغورك عددًا من كبار المسؤولين، وفي اللقاءات كان واضحًا وجود مؤشرات إيجابية، مما جعل الوسطاء متفائلين. وأظهرت المحادثات بوضوح أن الوسطاء ينقلون إشارات إلى وجود تغيير معين في موقف حماس، مما قد يؤدي إلى فتح حقيقي للمفاوضات. وقد أبدت المنظمة مرونة في مسألة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، بالإضافة إلى قضايا مثل عدد الأسرى ونوع الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وستعقد القمة في باريس بصيغة مماثلة للقمة التي عقدت الشهر الماضي، في باريس أيضًا، عندما تم وضع الخطوط العريضة للصفقة الأصلية التي رفضتها حماس في الواقع. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفيد أن الهدف من هذه القمة هو في الواقع العودة إلى النقطة التي انقسمت فيها المفاوضات ووصلت إلى طريق مسدود. سيحضر القمة رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كمال ورئيس الوزراء القطري محمد ال ثاني. وقال مسؤولون إقليميون لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم إن رئيس الموساد في برنياع تمت دعوته، لكن إسرائيل لم تؤكد مشاركته بعد.

وصل ماكغورك إلى إسرائيل اليوم بعد محادثات أجراها في القاهرة، وتأمل واشنطن أن يتمكن من استئناف الاتصالات من أجل التوصل إلى اتفاق. وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN الليلة الماضية، تضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يبدأ في 10 مارس/آذار، أي بعد نحو أسبوعين فقط.

أحد المصادر وصف هذين الأسبوعين بـ "الحاسم"، وتذكرنا أن إسرائيل حذرت من أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق ولم يصل بحلول شهر رمضان، فسوف تشن عملية ضد حماس في رفح. هذا ما تخشى الولايات المتحدة منه لأنه قد يؤدي إلى "كارثة" إنسانية بسبب العدد الهائل من اللاجئين في المدينة، وقد يؤدي أيضًا إلى انهيار الوضع الأمني.

في المحادثات، تحدث وزير الأمن يوآف غالانت الذي التقى المبعوث الأميركي ماكغورك. أعلن غالانت عن نية توسيع تفويض المفاوضين بشأن المختطفين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع العملية البرية في غزة. غالانت لم يوضح بالضبط ما يقصده بـ "توسيع التفويض"، لكنه أكد أن الهدف منه هو توفير "الشروط المحتملة لعودة المختطفين"، وهو ما قد يتضمن التنازل عن مطالب حماس، التي تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم، تم التأكيد على بعض التنازلات من جانب حماس في مطالبها تجاه الوسطاء. وفقاً لمسؤولين مصريين تحدثوا مع الصحيفة الأمريكية، وافقت المنظمة على "تقليص" عدد الوسطاء. وأيضاً، طلبت حماس الإفراج عما يصل إلى 3000 سجين ضمن صفقة التبادل، وهو طلب يعكس استعدادها للتفاوض وتقديم تنازلات من جانبها.

تم الإشارة في الماضي إلى أن حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير، ومع ذلك، فإن المسؤولين المصريين وصفوا ذلك بأنه تخفيض، ولكن لم يكن واضحًا تمامًا لماذا. بالإضافة إلى ذلك، طالبت حماس بإطلاق سراح السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والإفراج عن جميع النساء والقاصرين المحتجزين في السجون الأمنية في إسرائيل. وفقًا للتقارير، فإن حماس لا تزال تصر على إطلاق سراح الذين قضوا فترات طويلة في السجن.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن النقطة الرئيسية في المفاوضات تتمثل في مدة وقف إطلاق النار كجزء من الصفقة. حيث تطالب حماس ببدء محادثات حول وقف دائم لإطلاق النار، مما يعني نهاية الحرب، بعد دخول هدنة مؤقتة مدتها ستة أسابيع حيز التنفيذ. وقد طالبت حماس أيضًا بوجود "خطة" لإطلاق سراح المزيد من الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار، شريطة أن يحقق التقدم في المحادثات بشأن إنهاء الحرب.